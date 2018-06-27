Месси в Казани готов смотреть на «трехэтажного» Роналду, но с условием

Власти Казани невольно столкнули двух лучших футболистов последнего десятилетия, предложив сборной Аргентины поселиться в отеле с видом на граффити Криштиану Роналду. Лионель Месси смотреть на подмигивающего оппонента согласен, но лучше – с соседней стены.

Как 27 июня пишет местное издание Inkazan.ru, аргентинский футболист Лионель Месси потребовал от властей Казани справедливости. Жить в гостинице «Рамада» он будет, только если в городе появится и его портрет. Размер, дислокацию и сюжет, по всей видимости, оставил на откуп администрации, главное – поближе к Роналду. Собеседник издания отмечает, что мэр Ильсур Метшин уже занимается решением вопроса.

Казань встретила Месси портретом игрока, с которым аргентинца сравнивают чаще всего, непреднамеренно. По информации «Бизнес Online», в городе принимать сборные могут только два отеля. «Мираж» успели занять французы, с которыми предстоит сыграть аргентинцам. Команде Месси досталась «Рамада», а вместе с ней и вид из окон на Роналду.

Граффити с его изображением украшает стену рядом с гостиницей уже год. Подмигивающего Роналду в три этажа изобразили после того, как в Казани во время Кубка конфедераций побывала сборная Португалии.

Аргентина прорвалась в play-off чемпионата мира накануне с неимоверным трудом. Бывший форвард сборной Диего Марадона настолько остро переживал за своих соотечественников, что с трибуны «Санкт-Петербург арены» его уносили к врачам. Следующая игра аргентинцев пройдет в Казани 30 июня.