Вильнюс вводит сбор с туристов

С начала июля столица Литвы будет взимать с туристов сбор в размере одного евро за ночь, сообщает Vilnius-Tourism 27 июня.

Обязанности по сбору налога лягут на отели и другие средства размещения туристов: в чеке сбор будет указан отдельной строкой.

Налог не будет взиматься с детей и подростков до 18 лет, людей с ограниченными способностями, гостей города, заключивших договор аренды на срок более одного месяца, и некоторых других.

Ожидается, что мера будет способствовать повышению качества жизни в городе. Сбор предполагается взимать в том числе с граждан Литвы, приезжающих в Вильнюс в качестве туристов.