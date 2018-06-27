Смерть за рулём спровоцировала длинное ДТП на Московском шоссе

Трагичный инцидент произошёл утром 27 июня на перекрёстке Московского шоссе и Ленсоветовской дороги. На этот раз смерть предшествовала аварии.

Водитель грузового «Вольво» скончался от сердечного приступа, и «его фура остановилась в другую», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Водитель умер за рулём, поэтому столкновение, он в моего отца врезался, – рассказывает Иоанн. – Мой отец был на «Фредлайнере». «На «Вольво» был наш близкий человек», – пишет Алексей.

Фото: Mihey Man/vk.com/spb_today

Фотография с места ДТП выглядит почти так же, как кадры смертельной аварии, произошедшей 21 июня на Московском шоссе, точнее уже на трассе М-10 «Россия», у посёлка Любань. Там водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, в результате удара. О его силе можно судить по повреждениям кабины.