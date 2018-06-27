Россия намерена продлить контрсанкции для США и Евросоюза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил федеральному правительству обсудить дальнейшие шаги в международной торговле с учетом ограничительных мер в отношении России со стороны других стран.

Глава российского правительства 27 июня провел совещание по вопросам международной торговли. Дмитрий Медведев отметил, что принятые во Всемирной торговой организации правила не соблюдаются, несмотря на старания России.

"Без каких-либо легитимных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры. Наша страна столкнулась с этим напрямую, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении нашего бизнеса были применены жёсткие экономические санкции. Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров. Они сохраняют силу, и с учётом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. Я в данном случае имею в виду 2019 год", – уточнил премьер-министр.

Медведев отметил, что недавно администрация США приняла решение ввести ввозные пошлины по отдельным товарам в отношении некоторых стран. Евросоюз и КНР уже ответили на это, теперь очередь за Россией. Премьер-министр также указал на то, что альтернативы ВТО пока нет, поэтому наша страна из организации выходить не планирует. При этом нужно научиться максимально эффективно использовать правила ВТО себе на пользу. Первоочередной задачей Медведев назвал поддержку отечественных производителей, которые работают на экспорт и регулярно сталкиваются с проблемами из-за санкций.

Тем временем премьер Италии Джузеппе Конте призвал ЕС отказаться от автоматического продления санкций в отношении России, его словацкий коллега также назвал антироссийские санкции бессмысленными. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в ближайшие дни.