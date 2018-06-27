В Петербурге из-за трудностей перевода трое аргентинцев оказались «побитыми» полицией

Нарушенная коммуникация между аргентинскими болельщиками и петербургскими врачами привела к ложной информации о вымышленных избиениях в Северной столице. Отсутствие переводчика не помешало медикам вольно трактовать испанскую речь. Так, к матчу Аргентина — Нигерия добавились жестокие подробности.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, после матча Аргентина — Нигерия, с травмами в 31-ю больницу попали трое в бело-голубых футболках. 26-летнего Марио стюарды заприметили ещё во время матча (согласно требованиям ФИФА, полиции в чаше стадиона находиться запрещено). Привлекала внимание его неустойчивая поза, сочетающаяся с неразборчивыми агрессивными выкриками. Фаната вывели с трибуны. Его поведение объяснил алкотестер, показавший наличие спирта в крови. На аргентинца составили административный протокол по ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Болельщик пожаловался на боль в руке, его отправили в 31 городскую больницу. Там рентген показал трещину в локтевом суставе. Медики начали на русском языке выяснять, как постращавший получил травму, а аргентинец уверенно отвечал на испанском. Картина не вырисовывалась, и тогда иностранец подключил жесты, а врачи воображение. Разрыв в коммуникации привёл к фразе «избит сотрудниками полиции».

Позже в эту же больницу с сотрясением головного мозга со стадиона привезли 42-летнего Энрике и 43-летнего Эмилиано. Аргентинцам также пришлось поиграть в пантомиму. В телефонограмме, которую передали из больницы в правоохранительные органы Петроградского района, по данным нашего издания, значились уже три болельщика «избитых сотрудниками полиции».

К утру двое аргентинцев в добром здравии улетели из Петербурга в Москву. А того, который остался, навестили полицейские, в помощь они взяли переводчика. Фанат визиту удивился, в тупик его поставила и информация об избиении. Он заверил, что ничего подобного не говорил, а травму получил, переборщив с празднованием победы своей команды.

Проблемы с трудностями перевода в больнице признали, затем направили в полицию ещё одну телефонограмму, назвав прошлую информацию технической ошибкой.