В ожидании покупателей загорелись Ушаковские бани

Пожар в заброшенном здании на юго-западе Петербурга тушили днём 27 июня. «Банный» памятник архитектуры несколько месяцев назад отметился в сексуальном скандале и теперь ждёт покупателей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре с Оборонной улицы, 8, поступила на пульт дежурного в 14:40. Очевидцы заметили столб черного дыма над комплексом заброшенных бань немногим ранее. Несмотря на то, что клубы были видны издалека, площадь возгорания не превысила 30 квадратных метров.

В пустующих помещениях горел мусор, пламя потушили за пятнадцать минут и приступили к проливке тлеющих очагов. Пострадавших нет.

Ушаковские бани «Гигант» выставили на торги в конце марта. До этого с вопросами к Смольному обратился Следственный комитет, в производстве которого находилось дело об изнасиловании школьницы. СК полагает, что его можно было избежать, если бы Смольный тщательнее следил за состоянием здания. Торги состоялись 16 мая, но заявок на лоты с начальной ценой 16,2 млн рублей и 53,8 млн рублей не поступало.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки"