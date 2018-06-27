Премьер Словакии назвал антироссийские санкции бессмысленными

Премьер Словакии Петер Пеллегрини назвал санкции ЕС против РФ бессмысленными и вредящими экономикам сторон.

27 июня Пеллегрини выступал перед парламентариями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где немецкий депутат спросил о его отношении к вопросу продления антироссийских санкций.

"Словакия уже долгое время подчёркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта… Ничего не улучшились с точки зрения взаимоотношений между Россией и Европейским союзом, наоборот, столкнулись с политическим и экономическим ущербом", — сказал словацкий премьер.

"Некоторые компании потеряли свои рынки потому, что они не в состоянии торговать больше с Россией", — добавил премьер, отметив, что санкции приносят только вред, сообщает РИА Новости.

"Считаем целесообразным ещё раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России", – добавил он.

Ранее премьер-министр Италии заявил, что продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически. "На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью", — заявил Джузеппе Конти, выступая в нижней палате итальянского парламента.

Экономические санкции ЕС в отношении РФ были введены вслед за антироссийскими санкциями США летом 2014 года после присоединения Крыма к РФ, начала боевых действий в Донбассе и крушения малайзийского лайнера МН17 под Донецком. Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские меры, а Москва — ответные ограничения, более известные как "продуктовое эмбарго".