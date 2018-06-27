Короли подземного света: кто продает петербургскому метрополитену светильники по 85 тысяч рублей за штуку

Петербургский метрополитен активно реализует программу импортозамещения и меняет светильники с импортными лампами на светодиодные российского производства. На эти цели уже потрачено несколько сотен миллионов рублей и, как выяснила «Фонтанка», почти 300 млн из них освоил один поставщик – ООО «Кандела».

Роман Пименов/Интерпресс

Некоторые осветительные приборы этой компании обходятся подземке по 85 тысяч рублей за штуку. Участники рынка говорят, что даже в розницу такие можно купить дешевле, но попасть в узкий круг поставщиков подземки не так-то просто.

В середине июня 2018 года петербургский метрополитен подвел итоги очередного конкурса на поставку более 2000 светодиодных светильников за 32,6 млн рублей. Победителем этого отбора стало ООО «Кандела». Компания, принадлежащая бизнесмену Виктору Цветкову, оказалась его единственным участником.

По условиям контракта, подземка заплатит за каждый из 73 торшеров модели «СДУ16 ТС-1» от «Канделы» по 85 тысяч рублей. На сайте компании они описываются как светильники премиум-класса с преемственным дизайном в виде стальных факелов. Ими в петербургском метро в том числе заменяют светильники на эскалаторах, называемые в народе «окурками» или «сигарами».

Фото: фрагмент технического задания

В московском метрополитене такие торшеры тоже меняют – например, на продукцию фирмы «Белый свет», которая разработала их современный аналог (модель TLA). Такие изделия стоят в розницу 66 тысяч рублей. Даже эксклюзивные светильники, разработанные специально для станции «Спартак» в Москве, – 74 тысячи. Однако поставщики альтернативной продукции не делают даже попыток вступить в конкурентную борьбу за контракты петербургского метрополитена.

скриншот страницы сайта belysvet.ru

скриншот страницы сайта jsvet.ru

Секрет ее успеха

Всего за последние 4 года «Кандела» и еще одна фирма Виктора Цветкова «СПДГ Комершиал» заработали на поставках метрополитену светильников, торшеров и прожекторов более 300 млн рублей (при общей выручке «Канделы» 696 млн рублей).

Секрет успехов компании, возможно, кроется в конкурсной документации — в 2015 году в ней даже использовались конкретные указания на фирму, модель и прилагались фото изделий из ассортимента «Канделы». В метро признали, что с 2014 по 2016 год действительно допускали указание конкретных наименований и производителей продукции, но лишь исходя из производственной необходимости – дело в том, что на многих станциях установлены осветительные приборы индивидуального изготовления, поэтому при их замене должны быть соблюдены проектные решения в части архитектурного облика станции.

Как уточнили в метрополитене, есть перечень специально отобранных производителей. Служба электроснабжения метрополитена отсмотрела предложения более 80 российских поставщиков светодиодной продукции и «по итогам анализа технических характеристик» сформировала список компаний, которые могут поставлять светильники в петербургское метро.

В него вошли шесть компаний: ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», ЗАО «Оптоган», ООО «Кандела», ООО «НаноЭкоПром», ООО «СПб УРП «Свет» и ООО «ГостЛайт». За последние 4 года они поставили метро 12 827 осветительных приборов различной модификации и назначения. Лидерами по количеству выступают: ООО «НаноЭкоПром» (3740 светильника – 29%), ООО «Кандела» (2839 светильника – 22%) и ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (2634 светильника – 21%), на четвертом месте – ООО «ГостЛайт» (2207 прибора – 17%), на пятом – ЗАО «Оптоган» (1077 – 8%), на шестом – ООО «СПб УРП «Свет» (330 - 3%).

Если же посмотреть на суммы поставок, то, по расчетам СПАРК-Интерфакс на базе данных системы госзакупок, самые крупные подряды достались именно ООО «Кандела». Вторым по величине партнером метрополитена выступает ООО «НаноЭкоПром», которое, по данным СПАРК-Интерфакс, поставило метрополитену продукции минимум на 67,5 млн рублей. Доли остальных поставщиков меньше, а «Светлана-Оптоэлектроника» и ЗАО «Оптоган», по данным ЕГРЮЛ, и вовсе находятся в стадии ликвидации, о чем в метрополитене предпочли не упоминать.

Кто эти люди?

Состав учредителей ключевых поставщиков светильников заслуживает внимания. Основателем и владельцем «Канделы» до сентября 2008 года был Самуил Горелик — профессор ИТМО, который сейчас вместе со Смольным и метрополитеном реализует проект новой платежной системы. Теперь ООО «Кандела» принадлежит бизнесмену Виктору Цветкову.

В компании заявили, что не общались с Гореликом два года, но сам он оказался более откровенен и в разговоре с «Фонтанкой» пояснил, что конкуренции у «Канделы» нет уже много лет.

«Компания «Кандела» очень хорошо связана со мной — я её создал и потом продал моему другу Цветкову. «Кандела» поставщик метро с начала века. Однако моя помощь в налаживании контактов нынешнему собственнику точно не нужна. Это Витя наладил с ними связи еще в конце прошлого века. Контакты у него появились еще раньше, чем у меня», – говорит Самуил Горелик.

Крупнейшим владельцем ЗАО «Наноэкопром», по данным ЕГРЮЛ, является Игорь Гусев (17,5%). Он же владеет ООО «Балтинвестстрой», гендиректором которого до августа 2016 года являлся Андрей Агапов — ликвидатор «Афкап Метромедиа», компании, созданной крупнейшими рекламными операторами петербургского метро – «Афкап» и «Коммет». Пару лет назад «Фонтанка» уже рассказывала, что среди ее собственников была Елена Каменская – жена Федора Каменского, одного из дачников из «Нового Кирполья», которое, судя по всему, является своеобразным аналогом всем известного кооператива «Озеро», но только для представителей подземного транспорта. Одним из пайщиков был начальник метрополитена Владимир Гарюгин, а его партнерами – бизнесмены, которые много лет размещали в подземке рекламу.

Самуил Горелик объяснил, почему метрополитен предпочитает работать с одними и теми же фирмами. «Дело в том, что если вы прошли один конкурс, то потом идет замена по всяким очень льготным ценам. Ведь если вы заменяете продукцию одной и той же фирмы, то вам не нужно ничего переделывать. Условия, которые дает постоянный поставщик, всегда лучше, чем у того, кто заново заходит. Это такая цепочка, в которую трудно влезть другим. Все это знают и, наверное, уже даже не конкурируют. Еще когда я там был, никакой конкуренции уже не было», – рассуждает основатель «Канделы».

Опрошенные «Фонтанкой» игроки рынка, которые участвовали в закупках метрополитена, даже анонимно отказались высказываться на тему конкуренции с изделиями «Канделы». Однако на профильном форуме поклонников петербургской подземки SubwayTalks участники, обсуждая замену светильников, высказываются более конкретно. «Любой завод по производству пластика запросто отольёт такую же колбу. Поставить светодиодную лампу большей мощности, тоже труда не составит, – написал пользователь GelezinisVilkas в феврале. – Но! Это слишком дёшево и совершенно нераспильный вариант» (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Импортозамещение оборачивается дополнительными расходами не только в транспортной отрасли. Например, в прошлом году ради импортозамещения Петербург втридорога купил устаревшие компьютеры для создания центра «сейфнет».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»