Uber получил испытательный срок

Еще
15:24 27.06.2018
Пришлите свою новость!
15:15
Смерть за рулём спровоцировала длинное ДТП на Московском шоссе
15:10
В Петербурге из-за трудностей перевода трое аргентинцев оказались «побитыми» полицией
15:06
Россия намерена продлить контрсанкции для США и Евросоюза
14:50
Премьер Словакии назвал антироссийские санкции бессмысленными
14:35
После драки мигрантов на Парнасе в отделы полиции доставили 30 человек
14:25
Участник подготовки к теракту в Казанском соборе получил два года
14:17
Новый полпред президента на Северном Кавказе - хороший знакомый Путина и Кадырова
14:08
Петербургские депутаты одобрили штрафы за курение в коммуналках и общежитиях
14:04
Сезон мотосмертей в разгаре: в Волхове «Ямаху» не пропустил муковоз
13:59
Финляндия ищет стартапы и специалистов в России
13:56
В Петербурге бывший банк РПЦ банкротит производителя узлов трамвайных путей
13:54
Йода и селфи с Чубаккой: чиновники Новокузнецка сняли странный клип ко Дню города
13:47
Смольный хочет сделать Петербург модной столицей, как Париж или Милан
13:43
В Петербурге при мытье окон погиб промышленный альпинист
13:36
СМИ: Информатор WADA Родченков попытался свести счёты с жизнью
13:26
В финской Котке можно будет совершить межпланетное путешествие
13:20
Хью Грант в компании русского миллиардера замечен в Петербурге
13:15
Молчание о подготовке теракта в Казанском соборе прокурор оценил в полгода принудительных работ
13:12
В Москве нашли копию «моста глупости». Сам же он не унимается
13:08
Макаров: У нас с Полтавченко нет противостояния
13:04
Экс-губернатор Белых доставлен в колонию под Рязанью
12:40
Советник Трампа ведет переговоры с Лавровым, потом поедет к Путину
12:31
Испания сократит сроки выдачи виз россиянам
12:28
Во Франции мясники просят защиты от веганов-террористов
12:26
«Месси, чао!»: тысячи болельщиков спели в шаттлах
12:20
Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии
12:16
Экономисты выяснили, сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста
12:13
«Картонный болельщик» Хавьер попал в полицию после посиделок в баре Екатеринбурга
12:05
Премьер Италии предложит ЕС отказаться от автоматического продления антироссийских санкций
11:55
Константин Богомолов расстается с МХТ «на высокой ноте»
11:54
Скауты "Барселоны" приедут на матч Испания - Россия смотреть Головина
11:38
«Кольт» в Минусинске одним автобусом опрокинул другой. 10 пострадавших
11:22
В Петербурге сожгли полтора центнера санкционки
11:08
СМИ назвали сумму хищений при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье
10:52
Самозанятым россиянам предложили давать по десять тысяч рублей на оплату налогов
10:48
«Лунный пёс» приглашает на «День милосердия»
10:40
Таксист выехал наперерез «Чижику» на Косыгина
10:26
Дочь Марадоны набросилась на СМИ, писавшие про состояние ее отца: Какая же отстойная ваша жизнь
10:13
Матильда впервые написала про развод со Шнуровым
09:59
Пятеро нигерийцев променяли матч с Аргентиной на попытку прорваться в Финляндию
09:44
«ВКонтакте» запускает платежную систему VK Pay
09:33
Московский банк из второй сотни лишился лицензии
09:16
В Петербурге два человека пытались провезти оружие на матч Аргентины с Нигерией
09:05
Марадона объяснил своё состояние в Петербурге болью в шее
08:51
Дания попытается задержать строительство газопровода «Северный поток — 2»
08:33
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола 24,6 тысячи евро
08:21
Мужчина в военной форме на конференции ОБСЕ заявил, что привозил взрывчатку для Сенцова
08:08
В Египте расследуют причастность Чечни к провалу сборной на ЧМ-2018
01:43
Марадоне стало лучше после помощи петербургской скорой
01:16
В “Эрарте” покажут “Возраст несогласия”
01:15
Марадону после победы Аргентины со стадиона забрала скорая
00:42
Вице-президент США Пенс сказал латиноамериканским мигрантам: Не приезжайте
00:30
Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть скульптуры Парфенона
00:05
Овощи в России дорожают быстрее европейских
26/06
Врач-рентгенолог проглядел пневмонию и получил штраф за смерть солдата
26/06
Марадону унесли с трибуны "Санкт-Петербург Арены"
26/06
НАТО одобрил новую стратегию по ВВС, без превосходства в воздухе
26/06
Алла Манилова получила новую должность в Минкульте
26/06
Исландия и Нигерия покидают мундиаль, Аргентина проходит дальше
26/06
В Петербурге выпустили «чемпионскую» партию «Боярышника»
26/06
Reuters: Путин и Трамп встретятся в Хельсинки
26/06
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа
26/06
ФИФА оштрафовала сотрудников сборной ФРГ за празднование гола
26/06
Марк Броновский снова задержан
26/06
Японская принцесса Аяко отреклась от титула ради любви
26/06
Дело разорившего логистическую компанию международного полицейского дошло до суда
26/06
СК: К гибели пассажиров на борту «Саратовских авиалиний» привели действия экипажа
26/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июня
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
27.06.2018 14:43

Uber получил испытательный срок

Компания Uber, как и предсказывала «Фонтанка», вернула себе лицензию на работу в одном из важнейших для своего бизнеса городов — в Лондоне.

Как сообщает Reuters, cудья Эмма Абруснот посчитала, что изменения, произведенные Лондонским офисом компании, достаточны, чтобы считать компанию Uber «отвечающей требованиям для работы», но с условием 15-месячного испытательного срока. Кроме этого, лицензия предусматривает создание в Uber специальной управляющей структуры – она будет следить за теми аспектами, которые ранее привели к отзыву лицензии, а конкретно за безопасностью и кадровой политикой.

При этом Transport for London, структура мэрии, отвечающая за общественный транспорт в городе, получила право контролировать Uber особенно в том, что касается названных «болевых точек». И наконец Uber согласилась на регулярный независимый аудит компании каждые 6 месяцев.

Несмотря на такие жесткие условия возврат лицензии аналитиками Reuters рассматривается как победа нового менеджмента Uber и доказательство того, что новый CEO Дара Хосровшахи ведёт компанию в правильном направлении.  

Прежний CEO и основатель Uber Тревис Каланик  год назад вынужден был покинуть пост гендиректора под давлением акционеров ввиду многочисленных скандалов, связанных с компанией. При этом Каланик остался членом совета директоров.

Напомним, суд о возобновлении лицензии Uber прошёл в Лондоне 26 июня. Transport for London не продлила лицензию компании в сентябре прошлого года. Многочисленные претензии к Uber сводились к тому, что руководство не обращало должного внимания на проверку своих водителей на предмет водительского стажа и даже прошлых судимостей.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Uber получил испытательный срок
В расчёте на единственного конкурента: новый Aston Martin – суперкрасный и очень лёгкий
Renault приоткрыл очертания новой модели, которая рождается в России
«Гони весь день и гуляй всю ночь»: элитный пробег с Ferrari и McLaren прервали жандармы
В Лондоне начался суд о будущем Uber
Политика Трампа выгнала производство Harley-Davidson за пределы США
Федеральные дороги и КАД закроют в жару
Японский Datsun приоткрыл новую модель – специально для россиян
Италия хочет миллион электромобилей – покупателям обещают доплаты
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
Петербургские иномарки поехали в гору
Российскому старту «Ле Мана» помог Ротенберг
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Массовое поМЕССИние сознания

Михаил Огнев/

Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон

Первый велосветофор в Петербурге заработал у залива

Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.