Uber получил испытательный срок

Компания Uber, как и предсказывала «Фонтанка», вернула себе лицензию на работу в одном из важнейших для своего бизнеса городов — в Лондоне.

Как сообщает Reuters, cудья Эмма Абруснот посчитала, что изменения, произведенные Лондонским офисом компании, достаточны, чтобы считать компанию Uber «отвечающей требованиям для работы», но с условием 15-месячного испытательного срока. Кроме этого, лицензия предусматривает создание в Uber специальной управляющей структуры – она будет следить за теми аспектами, которые ранее привели к отзыву лицензии, а конкретно за безопасностью и кадровой политикой.

При этом Transport for London, структура мэрии, отвечающая за общественный транспорт в городе, получила право контролировать Uber особенно в том, что касается названных «болевых точек». И наконец Uber согласилась на регулярный независимый аудит компании каждые 6 месяцев.

Несмотря на такие жесткие условия возврат лицензии аналитиками Reuters рассматривается как победа нового менеджмента Uber и доказательство того, что новый CEO Дара Хосровшахи ведёт компанию в правильном направлении.

Прежний CEO и основатель Uber Тревис Каланик год назад вынужден был покинуть пост гендиректора под давлением акционеров ввиду многочисленных скандалов, связанных с компанией. При этом Каланик остался членом совета директоров.

Напомним, суд о возобновлении лицензии Uber прошёл в Лондоне 26 июня. Transport for London не продлила лицензию компании в сентябре прошлого года. Многочисленные претензии к Uber сводились к тому, что руководство не обращало должного внимания на проверку своих водителей на предмет водительского стажа и даже прошлых судимостей.