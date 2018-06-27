"Современная защита" помогла 2000 человек избавиться от кредитов

Сейчас, в период кризиса, действительно многие люди теряют работу, у многих сокращается доход, и оплата кредитов становится просто непосильной.

В этой связи граждане предпринимают различные меры в отношении своих обязательств: кто-то не предпринимая никаких попыток урегулирования возникших проблем, ожидают суда и визита судебных приставов, другие пишут письма во всевозможные инстанции и надзорные органы с жалобами на кредиторов и просьбами о помощи в реструктуризации, третьи избирают позицию «ухода в тень» надеясь пересидеть период взыскания в надежде, что о них забудут, однако все это, увы, не работает. Единственным законным на сегодняшний день способом избавления от непосильных долгов, кредитов, и микрозаймов, является процедура банкротства.

Институт банкротства граждан существует уже почти три года, и его эффективность подтверждена тысячами завершенных процедур.

Компания Современная защита работает в области банкротства со дня вступления в силу закона, помогая выбираться людям из долговой ямы.

Только их юристами в 6 регионах России были признаны банкротами более 2000 человек.

Экспертность сотрудников Современной защиты, обусловлена богатым опытом, и позволяет проводить процедуры банкротства по доступным ценам – посильным даже для граждан оказавшихся в трудном финансовом положении.

Подробнее о банкротстве ранее уже писала «Фонтанка» в большом подробном материале https://www.fontanka.ru/2018/03/26/097/