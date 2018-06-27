Участник подготовки к теракту в Казанском соборе получил два года

В Петербурге Кировский суд отправил в колонию-поселение уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Он сознался, что был посвящен в план подрыва смертника на утренней службе.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 27 июня судья Татьяна Ялцевич рассмотрела дело Эсмурзиева в особом порядке и признала его виновным в хранении автомата (статья 222 УК) и несообщении о теракте (205.6). В компании прихожан Соборной мечети он обсуждал акцию устрашения, намеченную на 17 декабря 2017 года в Казанском соборе, когда смертник должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в толпе православных.

Эсмурзиева в соучастии ФСБ обвинить не смогла, вменила ему только несообщение. Оружие нашли при обыске.

Прокурор в прениях просил для Эсмурзиева два года колонии, суд отправил его на два года в колонию-поселение и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Сообщник осужденного, Шамиль Омаргаджиев, приговорен Пушкинским судом к 2,5 года.

Дело предполагаемого подрывника Евгения Ефимова в суд еще не передано.

Теракт в Петербурге предотвратили случайно. Владелец гаража, в котором готовилась бомба, за неделю до назначенной даты взрыва нашел компоненты с едким запахом. После этого начались задержания. О том, что в Петербурге готовится взрыв, ЦРУ предупреждало ФСБ.