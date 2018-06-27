Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов

Лишь 6 из 33,5 тысячи выпускников Петербурга в этом году (в основной волне) сдали сразу два ЕГЭ на заветные 100 баллов.

Корабль с «Алыми парусами» проплыл по Неве, и вчерашние школьники уже подают документы в вузы. «Фонтанка» попыталась узнать секрет успеха тех, кто больше одного экзамена сдал на максимальную оценку.

Никита Дроздов (школа № 605 с углубленным изучением немецкого языка). Математика (профиль) и информатика.

Говорит, что подготовка не была для него особенно напряжённой. «Я ни от чего не отказывался, встречался с друзьями для совместной подготовки (и оставалось время на отдых)». Связать свою будущую профессию намерен с программированием, поступать будет в ИТМО на бюджетное отделение.

На максимальные оценки он рассчитывал, но боялся, что «ошибётся где-то по глупости». На подготовку потратил один учебный год:

«К ЕГЭ по математике готовился на уроках в школе с учителем и сам, и с друзьями решали варианты. К экзамену по информатике я готовился также и в школе, и с сентября по апрель ходил на курсы Академии информатики и программирования в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Двухчасовые занятия проводились раз в неделю. Всего за курс мы заплатили около 16 тысяч рублей».

Екатерина Базлуцкая (школа № 328). Русский язык и химия.

Подчёркивает, что максимальные оценки получила заслуженно, – очень много занималась:

«Я стремилась получить знания и надеялась на высокие баллы в качестве результата от проделанной работы. С первого класса я училась на «отлично». К ЕГЭ готовилась в течение одного года, по школьной программе — один час в неделю по биологии и химии, два часа по русскому. Кроме того, посещала элективы по этим предметам: по биологии и русскому один дополнительный час в неделю, по химии — два. Но в октябре 2017 года поняла, что многие вопросы вызывают затруднения. Поэтому приняли решение заниматься с частными учителями. С октября непосредственно до экзамена занималась по 1,5 часа раз в неделю по русскому, химии и биологии. Стоимость одного занятия — 1000 рублей».

Получается, что только на репетиторов по трём предметам семья потратила за один год в целом около 96 тысяч рублей.

Свою методику подготовки к ЕГЭ Екатерина считает правильной:

«В начале года я учила теорию по химии и биологии, тесты начала решать в марте. А готовиться к русскому было немного легче, потому что теорию я знала. Каждую неделю писала примерно по два сочинения. Не могу сказать, что готовиться было тяжело. Ведь передо мной стояла задача повторить пройденное, а не учить всё с нуля. Я занималась в своё удовольствие и поэтому не считаю, что я лишала себя чего-либо. Конечно, я не могла позволить себе ходить гулять каждый день. Но у меня всегда много времени уходило на учёбу».

Документы намерена подавать во все медицинские вузы Петербурга: хочет стать врачом-окулистом.

Максим Паршин (школа № 254). Русский язык и информатика.

Признаётся, что у него не было цели набрать 100 баллов:

«Хотелось просто хорошо подготовиться к экзамену, чтобы получить большое количество баллов (не обязательно 100) и поступить в хороший вуз на бюджет. Но думаю, что не обошлось и без удачи.

Непосредственно к ЕГЭ я начал готовиться в 10-м классе, на элективах в школе. Где-то с декабря в 11-м уже регулярно дома. В основном пользовался интернет-ресурсами, в том числе и каналами на Youtube... Готовился, можно сказать, даже по настроению, но все же не давал себе сильно расслабляться».

Говорит, что ему, в общем-то, было не слишком сложно: заставлять себя заниматься не приходилось. Наверное, сказались предыдущие годы хорошей учёбы. При этом он считает, что с его стороны было неправильным начать активную подготовку только зимой (за полгода до экзамена): «Вообще-то стоило начать заниматься в сентябре».

Документы намерен подавать в СПбГУ, ИТМО и Политехнический университет на бюджет. Развиваться он хочет в сфере информационных технологий.

Выпускница лицея № 179 Елена (имя по ее просьбе изменено) сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и химии. К экзаменам готовилась целенаправленно и рассчитывала набрать высокие баллы, чтобы гарантированно поступить в престижный вуз:

«Готовиться было нелегко. Практически каждый день проходил так: школа — дополнительные занятия в школе/репетитор — сон. Помимо школы в течение всего учебного года по каждому предмету занималась раз в неделю с репетитором. Занятие длилось 1,5 – 2 часа».

Стоимость одного занятия девушка раскрывать отказалась. Но если взять среднюю стоимость репетитора по химии и русскому в 1000 рублей, можно с большой долей вероятности предположить, что за год на это из семейной копилки ушло около 72 тысяч рублей.

Михаил (имя изменено) из Губернаторского физико-математического лицея № 30 считает свои результаты на ЕГЭ по информатике и математике, скорее, случайностью. Правда, стоит упомянуть о гигантской работе учителей этого учебного заведения и едва ли не уникальности ребят, на «отлично» и «хорошо» осваивающих гигантский объем информации. Михаил говорит, что готовился сам, без участия репетиторов, хотя ему интересны эти предметы: «Свою подготовку не мне оценивать, но я считаю, что она была правильной. Я успевал всё. Но иногда, может, хотелось чуть больше отдыхать».

Подытоживая мнения петербургских выпускников: их удачный результат на ЕГЭ — это, несомненно, не только большая удача, как бы кому-то из этих умников ни казалось. Это очень напряжённая ежедневная работа не менее, чем в выпускном классе, а также финансовые возможности родителей. Репетиторов на рынке много, цены ныне не сказать, что заоблачные (от 700 до 1500 рублей, в среднем около тысячи за час), но контакты хороших репетиторов передают, как и хороших нянь, из рук в руки.

И самое главное: все получившие максимальные оценки заверили «Фонтанку» – они изначально имели сильную базу и личный интерес в высоком результате. Никакой магии. По крайней мере, так они утверждают.

Наталья Гусаченко для "Фонтанки.ру"