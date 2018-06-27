Как жители Мурино и Охты оказались по разные стороны дорожных баррикад

Жители Мурино требуют вернуть им дорогу, которую как по волшебству заасфальтировали накануне прямой линии Владимира Путина. Жители «Новой Охты» требуют поставить на ней плиты потяжелее, чтобы пользоваться было нельзя.

Технологический проезд, соединяющий один из кварталов Мурино с выездом на КАД, признали несогласованной дорогой и начали демонтировать. Жители «спальника» вышли на митинг. Обитатели жилого комплекса «Новое Мурино» просят не отрезать им единственный путь в город, представители другого – ЖК «Новая Охта» – утверждают, что именно из-за него они стоят в пробках.

Жилые комплексы «Новое Мурино» и «Новая Охта» расположены по разные стороны от Муринской дороги, которая служит единственным выездом из спального района на КАД. При этом первый жилой комплекс находится на территории Ленобласти, а второй – уже в городе. А теперь жители кварталов оказались еще и по разные стороны баррикад. Вечером 26 июня они под присмотром местных властей с жаром пытались выяснить судьбу проезда, соединяющего ЖК «Новое Мурино» с Муринской дорогой. Дело в том, что пока «новые муринцы» выворачивают со своего проезда, «новые охтинцы» ждут в пробке на своем проспекте Маршака. Казус заключается в том, что в отличие от проспекта проезд оказался несогласованной дорогой.

Первые жители появились в ЖК «Новое Мурино» в 2013 году. Спорный проезда располагается на 15 – 20 метров ближе к выезду на КАД, чем проспект Маршака. Его нет ни на кадастровой карте города, ни в градостроительном плане. Первоначально он представлял собой «бетонку», по которой к стройке подъезжала техника, а затем им стали пользоваться новоселы.

Около часа представители ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Новая Охта» вечером 26 июня терзали пришедших на встречу городских и областных представителей власти в лице заместителей глав Красногвардейского района Александра Ганаева и Виталия Ярославлева, а также депутата Заксобрания Ленобласти Сергея Караваева и замглавы администрации «Муринского сельского поселения» Галины Лелиной.

«Мы обращались к властям с просьбой построить эту дорогу, в прошлом году даже было совещание. На нем обещали, что все будет построено к декабрю 2017 года. Однако никакой дороги не было вплоть до «Прямой линии» с президентом. В ночь перед прямым эфиром с Владимиром Владимировичем Путиным дорога была построена, а через несколько дней демонтирована. Вот так решается вопрос. А у нас за 2 дня до «Прямой линии» было записано видеообращение к президенту. Если дорогу перекрыть, то у нас во дворе в пробке можно стоять 2,5 часа», – рассказала пришедшая на встречу жительница ЖК «Новое Мурино» Татьяна.

Известно, что инициатором ликвидации незаконного проезда выступила администрация Красногвардейского района, которую, в свою очередь, бомбардируют соответствующими требованиями жители «Новой Охты». Однако ничего не вышло: областные «оппоненты» перекопанную дорогу восстановили через несколько дней. Администрация Красногвардейского района попыталась перекрыть ее бетонными блоками, но муринцы их просто перенесли и продолжили ездить.

В ходе своеобразной «стрелки» новоохтинцы в разных вариациях повторяли, что из-за незаконно построенной дороги они вынуждены по утрам стоять в пробках. Кроме того, по их мнению, проезд создает аварийную ситуацию на пешеходном переходе, которым пользуется много детей: «Вы представляете, что здесь будет в сентябре? Как детям дорогу переходить? Нужно поставить забор или плиты потяжелее, чтобы по дороге невозможно было ездить!»

Замглавы администрации Красногвардейского района Александр Ганаев сообщил, что к строителю дороги, компании «СМУ № 77», будет подан иск в суд с требованием устранить нарушения законодательства. Новомуринцы тем не менее считают, что обещанную им новую дорогу построило не «СМУ № 77», а компания ЦДС, у которой они приобрели квартиры. По данным начальника аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Алексея Золотова, «в апреле 2018 года строительная компания ООО «ЦДС» приступила к строительству автомобильной дороги от Новой улицы (Ленинградская область, Всеволожский район) до Муринской дороги, расположенной на территории Красногвардейского района. При проверке, организованной совместно с представителями государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), установлено, что проведение земляных работ по устройству проезда осуществляется без ордера ГАТИ, заказчиком работ является ООО «СМУ № 77», подрядной организацией – ООО «ДВК-Дорстрой». Так писали из аппарата Албина в ответе, который на встрече предъявил корреспонденту «Фонтанки» один из жителей «Новой Охты». В письме также подчеркивается, что подключение территории Ленинградской области к Муринской дороге проектными документами не предусмотрено.

Однако, по данным СПАРК, «СМУ № 77» не связано с ЦДС. Не подтверждают участие в создании дороги и в самой компании.

«Граждане разделены на сторонников и противников строительства дороги. ГАТИ обязано следить за незаконными работами. С момента официального ответа ничего не поменялось. По ППТ дорога не предусмотрена. Район с участием жителей должен принять решение: править ППТ или нет», – сообщил «Фонтанке» на следующий день после встречи вице-губернатор Игорь Албин.

«Проблему надо решать по-добрососедски. Чем больше дорог, чем лучше. И нужно было, конечно, теснее согласовывать проектную документацию. Сейчас нужно решать эту проблему совместно с городом. Дороги действительно нет в разрешительных документах, но её надо как-то узаконивать. А вообще, на мой взгляд, это задача застройщика – согласовать все необходимые разрешения», – сообщил «Фонтанке» глава муниципального образования «Муринское поселение» Валерий Гаркавый.

По данным «Фонтанки», в четверг власти города и области попытаются прийти к консенсусу по поводу спорного дорожного участка на совместном межведомственном совещании, которое пройдет в администрации Красногвардейского района.

Справка:

Сложная транспортная ситуация в районе Мурино – Девяткино сохраняется уже не первый год. Если не пользоваться технологическим проездом, то выехать из этого района можно только через Токсовское шоссе, которое не рассчитано на резко возросший из-за интенсивной жилой застройки автомобильный трафик. Площадь нового жилья в Мурино к 2020 году, по прогнозам экспертов, составит около 6,8 млн м2. Сейчас на разных стадиях строительства здесь находится более 40 объектов. Если все проекты будут реализованы, то через 10 – 15 лет в этом районе будет проживать около 300 тысяч человек. Власти Ленобласти уже не первый год пытаются улучшить транспортную ситуацию в районе. Первой мерой, призванной улучшить транспортную ситуацию в районе, стал «прокол» под КАД, который открыли в октябре 2017 года. Сейчас власти пытаются начать строительство Муринской развязки, но реализация проекта откладывается из-за сложностей с выкупом земель, находящихся в частной собственности. Собственник требует за свои земли 300 млн рублей, а необходимое финансирование в бюджете на 2018 год не предусмотрено.

Михаил Грачев, специально для "Фонтанки.ру"