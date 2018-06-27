Как жители Мурино и Охты оказались по разные стороны дорожных баррикад
Технологический проезд, соединяющий один из кварталов Мурино с выездом на КАД, признали несогласованной дорогой и начали демонтировать. Жители «спальника» вышли на митинг. Обитатели жилого комплекса «Новое Мурино» просят не отрезать им единственный путь в город, представители другого – ЖК «Новая Охта» – утверждают, что именно из-за него они стоят в пробках.
Жилые комплексы «Новое Мурино» и «Новая Охта» расположены по разные стороны от Муринской дороги, которая служит единственным выездом из спального района на КАД. При этом первый жилой комплекс находится на территории Ленобласти, а второй – уже в городе. А теперь жители кварталов оказались еще и по разные стороны баррикад. Вечером 26 июня они под присмотром местных властей с жаром пытались выяснить судьбу проезда, соединяющего ЖК «Новое Мурино» с Муринской дорогой. Дело в том, что пока «новые муринцы» выворачивают со своего проезда, «новые охтинцы» ждут в пробке на своем проспекте Маршака. Казус заключается в том, что в отличие от проспекта проезд оказался несогласованной дорогой.
Первые жители появились в ЖК «Новое Мурино» в 2013 году. Спорный проезда располагается на 15 – 20 метров ближе к выезду на КАД, чем проспект Маршака. Его нет ни на кадастровой карте города, ни в градостроительном плане. Первоначально он представлял собой «бетонку», по которой к стройке подъезжала техника, а затем им стали пользоваться новоселы.
Около часа представители ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Новая Охта» вечером 26 июня терзали пришедших на встречу городских и областных представителей власти в лице заместителей глав Красногвардейского района Александра Ганаева и Виталия Ярославлева, а также депутата Заксобрания Ленобласти Сергея Караваева и замглавы администрации «Муринского сельского поселения» Галины Лелиной.
«Мы обращались к властям с просьбой построить эту дорогу, в прошлом году даже было совещание. На нем обещали, что все будет построено к декабрю 2017 года. Однако никакой дороги не было вплоть до «Прямой линии» с президентом. В ночь перед прямым эфиром с Владимиром Владимировичем Путиным дорога была построена, а через несколько дней демонтирована. Вот так решается вопрос. А у нас за 2 дня до «Прямой линии» было записано видеообращение к президенту. Если дорогу перекрыть, то у нас во дворе в пробке можно стоять 2,5 часа», – рассказала пришедшая на встречу жительница ЖК «Новое Мурино» Татьяна.
Известно, что инициатором ликвидации незаконного проезда выступила администрация Красногвардейского района, которую, в свою очередь, бомбардируют соответствующими требованиями жители «Новой Охты». Однако ничего не вышло: областные «оппоненты» перекопанную дорогу восстановили через несколько дней. Администрация Красногвардейского района попыталась перекрыть ее бетонными блоками, но муринцы их просто перенесли и продолжили ездить.
В ходе своеобразной «стрелки» новоохтинцы в разных вариациях повторяли, что из-за незаконно построенной дороги они вынуждены по утрам стоять в пробках. Кроме того, по их мнению, проезд создает аварийную ситуацию на пешеходном переходе, которым пользуется много детей: «Вы представляете, что здесь будет в сентябре? Как детям дорогу переходить? Нужно поставить забор или плиты потяжелее, чтобы по дороге невозможно было ездить!»
Замглавы администрации Красногвардейского района Александр Ганаев сообщил, что к строителю дороги, компании «СМУ № 77», будет подан иск в суд с требованием устранить нарушения законодательства. Новомуринцы тем не менее считают, что обещанную им новую дорогу построило не «СМУ № 77», а компания ЦДС, у которой они приобрели квартиры. По данным начальника аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Алексея Золотова, «в апреле 2018 года строительная компания ООО «ЦДС» приступила к строительству автомобильной дороги от Новой улицы (Ленинградская область, Всеволожский район) до Муринской дороги, расположенной на территории Красногвардейского района. При проверке, организованной совместно с представителями государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), установлено, что проведение земляных работ по устройству проезда осуществляется без ордера ГАТИ, заказчиком работ является ООО «СМУ № 77», подрядной организацией – ООО «ДВК-Дорстрой». Так писали из аппарата Албина в ответе, который на встрече предъявил корреспонденту «Фонтанки» один из жителей «Новой Охты». В письме также подчеркивается, что подключение территории Ленинградской области к Муринской дороге проектными документами не предусмотрено.
Однако, по данным СПАРК, «СМУ № 77» не связано с ЦДС. Не подтверждают участие в создании дороги и в самой компании.
«Граждане разделены на сторонников и противников строительства дороги. ГАТИ обязано следить за незаконными работами. С момента официального ответа ничего не поменялось. По ППТ дорога не предусмотрена. Район с участием жителей должен принять решение: править ППТ или нет», – сообщил «Фонтанке» на следующий день после встречи вице-губернатор Игорь Албин.
«Проблему надо решать по-добрососедски. Чем больше дорог, чем лучше. И нужно было, конечно, теснее согласовывать проектную документацию. Сейчас нужно решать эту проблему совместно с городом. Дороги действительно нет в разрешительных документах, но её надо как-то узаконивать. А вообще, на мой взгляд, это задача застройщика – согласовать все необходимые разрешения», – сообщил «Фонтанке» глава муниципального образования «Муринское поселение» Валерий Гаркавый.
По данным «Фонтанки», в четверг власти города и области попытаются прийти к консенсусу по поводу спорного дорожного участка на совместном межведомственном совещании, которое пройдет в администрации Красногвардейского района.
Справка:
Сложная транспортная ситуация в районе Мурино – Девяткино сохраняется уже не первый год. Если не пользоваться технологическим проездом, то выехать из этого района можно только через Токсовское шоссе, которое не рассчитано на резко возросший из-за интенсивной жилой застройки автомобильный трафик. Площадь нового жилья в Мурино к 2020 году, по прогнозам экспертов, составит около 6,8 млн м2. Сейчас на разных стадиях строительства здесь находится более 40 объектов. Если все проекты будут реализованы, то через 10 – 15 лет в этом районе будет проживать около 300 тысяч человек. Власти Ленобласти уже не первый год пытаются улучшить транспортную ситуацию в районе. Первой мерой, призванной улучшить транспортную ситуацию в районе, стал «прокол» под КАД, который открыли в октябре 2017 года. Сейчас власти пытаются начать строительство Муринской развязки, но реализация проекта откладывается из-за сложностей с выкупом земель, находящихся в частной собственности. Собственник требует за свои земли 300 млн рублей, а необходимое финансирование в бюджете на 2018 год не предусмотрено.
Михаил Грачев, специально для "Фонтанки.ру"