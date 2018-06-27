Новый полпред президента на Северном Кавказе - хороший знакомый Путина и Кадырова

Свежеиспеченный полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе дружен с Владимиром Путиным и с Рамзаном Кадыровым.

Об этом РБК рассказали ветераны Центра «Альфа». Также эту информацию агентству подтвердил источник, близкий к полпредству в СКФО.

Один из собеседников отметил, что генерал-майор Александр Матовников регулярно встречал Владимира Путина во Внуково и пользовался его личным доверием.

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Алексей Филатов сообщил изданию, что Матовников знаком со всеми руководителями кавказских республик. Также источник утверждает, что Матовников – приятель главы Чечни Рамзана Кадырова и они регулярно ездят друг к другу в гости.

Генерал-майора Матовникова назначили полпредом в СКФО 26 июня. До этого он командовал Силами специальных операций Генштаба ВС России. Эта структура может проводить секретные военные операции за рубежом без разрешения Совета Федерации.

В декабре 2017 в Кремле Александру Матовникову вручили звезду Героя России. Это стало его первым публичным появлением. Большая часть биографии нового полпреда засекречена, однако известно, что он был участником многих антитеррористических операций и прошел обе чеченские кампании.

26 июня на сайте Кремля появился указ президента об отставке сразу трех полпредов. Один из них, Игорь Холманских, узнал о своей отставке на поминках.