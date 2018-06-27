В Петербурге бывший банк РПЦ банкротит производителя узлов трамвайных путей
Коммерческий банк «Пересвет», который раньше называли банком РПЦ, инициировал банкротство АО «Завод путевых конструкций» (ЗПК) — производителя узлов для трамвайных путей.
Как следует из зарегистрированного 26 июня иска, причиной обращения в суд стала задолженность более чем в 45 млн рублей. Как следует из данных ФНП, станки и другое оборудование предприятия находятся в залоге у банка.
На официальном сайте предприятия говорится, что оно было основано в 2011 году, специализируется на изготовлении элементов, используемых при строительстве и ремонте трамвайных путей. Судя по сайту госзакупок, продукция поставлялась петербургскому «Горэлектротрансу». Владельцем ЗПК, по данным ЕГРЮЛ, является Вячеслав Шилин. Выручка завода в 2016 году составила 195 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млн рублей.
Напомним, что накануне в торгово-развлекательном комплексе «Монпансье» в Петербурге произошел силовой переход власти. Теперь управляют комплексом сотрудники банка «Пересвет».
Справка:
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» - российская кредитная организация. С 90-х банк «Пересвет» обслуживал Русскую православную церковь (РПЦ), финансово-хозяйственное управление которой долгое время было его крупнейшим акционером. В октябре 2016 года Центробанк ввел в банке временную администрацию. 19 апреля 2017 года Банк России принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Финансово-хозяйственное управление РПЦ, некогда крупнейший акционер, из числа аффилированных лиц банка выбыло. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. В 2018 году государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила, что на финансовое оздоровление банка потребуется 99,8 млрд рублей.