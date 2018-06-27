В Петербурге бывший банк РПЦ банкротит производителя узлов трамвайных путей

Коммерческий банк «Пересвет», который раньше называли банком РПЦ, инициировал банкротство АО «Завод путевых конструкций» (ЗПК) — производителя узлов для трамвайных путей.

Как следует из зарегистрированного 26 июня иска, причиной обращения в суд стала задолженность более чем в 45 млн рублей. Как следует из данных ФНП, станки и другое оборудование предприятия находятся в залоге у банка.

На официальном сайте предприятия говорится, что оно было основано в 2011 году, специализируется на изготовлении элементов, используемых при строительстве и ремонте трамвайных путей. Судя по сайту госзакупок, продукция поставлялась петербургскому «Горэлектротрансу». Владельцем ЗПК, по данным ЕГРЮЛ, является Вячеслав Шилин. Выручка завода в 2016 году составила 195 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млн рублей.

Напомним, что накануне в торгово-развлекательном комплексе «Монпансье» в Петербурге произошел силовой переход власти. Теперь управляют комплексом сотрудники банка «Пересвет».