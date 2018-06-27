Сезон мотосмертей в разгаре: в Волхове «Ямаху» не пропустил муковоз

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло сегодня в Волхове (Ленинградская область). Оно продолжает «сезон смертельных полётов» в Петербурге и области.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня на Мурманском шоссе, 8, по предварительной версии, 61-летний водитель грузового «Мерседеса» при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Ямаха», на котором ехали двое мужчин. Один, 31-летний, погиб, второй, 25-летний, госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Мотоцикл, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «на мелкие куски разлетелся, как стекло по асфальту», один человек оказался почти под грузовиком-муковозом.

В этой же группе рассказывают о смертельной аварии, случившейся вчера около 21:20 на Комендантском проспекте. «К сожалению, мёртв, прикрыт, – писал Станислав. – На разделительной полосе, в 10 метрах перевёрнутый мотоцикл». «Без защиты. Мотоцикл не сильно поврежден. Скорее всего, скончался от удара о железное ограждение», – предположил Артур.

Слова очевидца Павла приводит «Мотосолидарность»: «Я свидетель. Он минут 5 был живой, потом всё… По ходу, повредил шею. <...> Я ехал в левом ряду, возле дома: Коменда, 21, услышал свист тормоза. <...> Повернул голову вправо, увидел, как байкера болтало. Перед моей «Маздой» он начал заваливаться, ударился о поребрик, и от поребрика в «Опель», стоящий на красный... Он ехал с той скоростью, с которой не смог остановится и попал [в колею]». Там же называют имя и возраст – Иван 1986 года рождения.

Около полуночи на улице Латышских Стрелков «мотоцикл не вписался», медицинская помощь потребовалась пилоту и его пассажирке, сообщает «Мотобратан».

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