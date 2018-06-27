Финляндия ищет стартапы и специалистов в России

Десять лучших молодых компаний из России, которые хотят выйти на международный уровень, получат поддержку от Хельсинки-центра и консорциума финских организаций бизнес-поддержки Team Finland, а разработчиков в Финляндии ждут работодатели.

Как рассказали 27 июня в Хельсинки-центре, финны за рубежом активно ищут стартапы в сфере IT, интернета вещей, индустрии и новых решений для «умного» города. Для этого в рамках одного из самых популярных венчурных мероприятий в России GoTech (пройдёт в Москве 22 ноября) создана номинация Finlanding. Отобранные компании получат поддержку в выводе продукта на европейский рынок, регистрации и развитии бизнеса в Финляндии, а также станут участниками крупнейшего стартап-события Северной Европы – Slush 2018.

«С каждым годом поступает все больше заявок от российских и иностранных компаний, которые хотят воспользоваться возможностями программы Finlanding для выхода на рынок Европы через Финляндию, – говорит директор по инвестициям Хельсинки-центра Владимир Чепурной. – Каждый раз мы отбираем несколько компаний с глобальным потенциалом, которым помогаем с вопросами оформления и развития бизнеса в этой стране. Финляндия предоставляет замечательную площадку для пилотирования и тестирования решения с последующей возможностью глобального развития». Важными критериями отбора, по словам Чепурного, являются инновационность и потенциал.

В прошлом году было подано 244 заявки, из них выбрали 5 победителей. В этом году заявки принимают до 15 октября.

Кроме того, в эти дни финские игровые компании активно ищут потенциальных работников в Петербурге. Так, сегодня, 27 июня, в Генконсульстве Финляндии в Петербурге проходит День игровой индустрии, где финские игровые студии обмениваются опытом и рассказывают о своей работе. Представители финской игровой индустрии региона Тампере приедут в поисках специалистов на международную бизнес-конференцию White Nights Conference, которая состоится в Петербурге 28 – 29 июня.

«Регион Тампере – второй центр роста в Финляндии. Здесь постоянно появляются новые компании, и хотя ежегодно прирост населения составляет 4000 человек, предложение рабочих мест, в частности в игровой индустрии, в настоящий момент превышает спрос, – комментирует Мари Таверне, директор по работе с клиентами в Business Tampere. – Поэтому мы заинтересованы в привлечении иногородних и иностранных сотрудников».

Кроме того, 30 июня в технопарке «Ингрия» пройдёт ярмарка вакансий, где разработчикам помогут найти работу в финских игровых студиях, чтобы они могли получить международный опыт.

«Я бы сказал, что финны заинтересованы в российских программистах, так как они по-настоящему сильные, и это говорит о высоком уровне образования», – говорит организатор мероприятий для профессиональных разработчиков игр Finnish Game Day Олег Палий. Каждый пятый работник игровой индустрии в Финляндии – иностранец.

Напомним, с 1 апреля в Финляндии появился новый вид ВНЖ — для тех, у кого есть хорошая идея для стартапа. Предприниматели, которые хотели бы начать свой бизнес в Суоми, сначала должны обратиться в организацию Business Finland, чтобы получить заключение о том, что их бизнес-модель имеет потенциал для быстрого международного роста, а затем уже подавать заявление в Миграционную службу. В случае положительного решения заявитель получает вид на жительство на два года.

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