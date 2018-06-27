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27.06.2018 14:02

Управляющие увязли в долгах

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году петербуржцы накопили долгов за коммунальные услуги на 3 млрд рублей. Число должников растет на 10-15% в год, но рычагов воздействия на них в распоряжении управляющих компаний нет. Поэтому приходится действовать уговорами.
Управляющие увязли в долгах
Александр Тарасенков/Интерпресс

Один из действенных способов повысить собираемость квартирной платы – онлайн-сервисы.  Их развитием сейчас увлеклись практически все профессиональные УК. 

Основатель компании «Домопульт» Марк Толстов рассказывает, что личные кабинеты на сайтах УК или ТСЖ, терминалы оплаты и мобильные приложения призваны создать максимально комфортные условия для оплаты коммунальных услуг. Управляющие рассылают электронные уведомления с квитанциями неплательщикам. Тем самым потребитель видит всю картину в реальном времени, может оперативно закрыть все свои долги или оспорить конкретные пункты. «В итоге только за первые 2 квартала 2018 дебиторская задолженность УК и ТСЖ, подключивших приложение для оплаты, сократилась на 16–21%», – отмечает Марк Толстов.

Михаил Лунев, генеральный директор компании «Управдом-Сервис №1» добавляет, что часто причиной неплатежей является непонимание жильцами механизмов ценообразования на рынке ЖКХ. Люди обвиняют управляющих в росте цен на отопление, водоснабжение, электричество, хотя УК не имеют отношения к действиям ресурсоснабжающих организаций. «Есть жильцы, которые не платят за ЖКХ принципиально, это их жизненная позиция. При этом человек совсем не понимает, что управляющая компания не устанавливает взносы за капремонт или водоснабжение», – отмечает эксперт.

«Каждый дом индивидуален, —  говорит Михаил Лунев. — Но если там живет много военных или пенсионеров, то можно надеяться, что они будут более-менее исправно платить, эта категория жильцов очень дисциплинированна. А вот если дом представляет собой бывшее общежитие, или в нем много коммунальных квартир, неплательщиков обычно на порядок больше». 

В «Управдом-Сервисе» отмечают, что собираемость коммунальных платежей носит сезонный характер. Например, зимой дом платит 99% платежей, а летом – только 50%. Причина проста: многие не платят летом, потому что уезжают на дачи и в городе не появляются.

В работе с хроническими должниками, рассказывает Марк Толстов, компании руководствуются постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах». По этому постановлению, если пользователь не платит за услуги более двух месяцев, УК направляет ему предупреждение о том, что, в случае непогашения долга в течение 20 дней, предоставление услуги может быть ограничено. 

На деле же технических возможностей, чтобы привести угрозу в действие, у компаний не так уж много. УК не может отключить в многоквартирном доме холодную воду, а если в доме есть электроплиты — то и электричество. Отопление нельзя отключать вообще никому, даже владельцу частного дома. Если потребитель уплатил долг, то УК обязана восстановить предоставление услуг за два календарных дня. 

Юристы добавляют, что наличие должников не может по закону влиять на предоставление компанией услуг остальным жителям дома. Например, ведущий юрист «Европейской юридической службы» Виктория Аптекина рассказывает, что если УК отказывается ремонтировать общедомовую собственность из-за долгов по оплате ЖКУ, владельцы квартир вполне могут направить жалобу на компанию в местный муниципалитет или Жилинспекцию.

Лунев добавляет, что принудить неплательщика заплатить можно исключительно через суд. Но получить положительное решение суда по иску – это четверть дела. Дальше все оказывается в руках приставов, а они, сетует специалист, не любят возиться с должниками по ЖКХ. «Для того чтобы приставы вышли в адрес и взыскали сумму задолженности с жильца, порой нужно проявлять чудеса дипломатии», — отмечает он. При этом из всей массы случаев неплатежей до суда доходит только малая часть. 

«Если, допустим, добросовестный плательщик внезапно попал под сокращение на работе, по-человечески понятно, что ему временно не до платежей. Таким должникам мы охотно идем навстречу, обговариваем условия рассрочки на досудебных заседаниях. И, исходя из нашего опыта, такие должники делают все от них зависящее, чтобы погасить задолженность», — говорит Михаил. 

Он считает, что агрессивные меры воздействия на жильцов применять опасно: если УК все-таки отключит воду или электричество, собственники могут пожаловаться на нее, например, через портал «Наш Петербург» или на горячую линию «004». Большое количество жалоб через порталы на подотчетные районным администрациям УК отрицательно сказывается на рейтинге самих администраций.

Способствовать решению вопроса неплатежей могли бы прямые договоры собственников с ресурсоснабжающими организациями, считает Михаил Лунев. По его словам, УК проще и понятнее, когда поставщики ресурсов  получают оплату напрямую.  «Сейчас взаимодействие с монополистами — главная головная боль для УК: долги крупных компаний перед поставщиками из-за неплатежей жильцов составляют от 0,5 млрд рублей. И если небольшие УК еще могут как-то эту ситуацию урегулировать, внимательно отследив платежи всех жильцов, то крупные игроки не справляются с валом данных».

Поставщики ресурсов приветствуют переход на прямые договоры. Они дают им массу преимуществ: высокий сбор платежей (например, за электроэнергию порядка 99%), прозрачность начислений, и, самое главное, исключается вероятность воровства денег недобросовестными посредниками. В АО «ПСК», которое исторически работает по прямым договорам, согласны, что это требует развитой инфраструктуры: включая создание актуальной клиентской базы, билинга (программа для выставления счетов и учета потребленных ресурсов), доставку квитанций и многое другое. Все это требует существенных вложений, но игра стоит свеч, считают в «ПСК».

Марина Васильева, «Фонтанка.ру»


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