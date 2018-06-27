Смольный хочет сделать Петербург модной столицей, как Париж или Милан

Комитет по развитию предпринимательства Смольного ищет подрядчика, который наметит для него основные направления развития легкой промышленности в Санкт-Петербурге до 2030 года. Ориентироваться планируется на европейские модные столицы.

По условиям размещенного 26 июня конкурса, на который выделено 6 млн рублей, исполнитель должен будет провести масштабное исследование — сделать интервью с сотней участников отрасли, проанализировать их потребности и разработать программу эффективной поддержки.

Отдельно прописано, что исследованию подлежат последние тенденции смещения центров индустрии моды из Европы и Северной Америки в Азию и возможные иные быстро развивающиеся регионы.

«В фокусе исследования должны быть успешные практики (стратегии) недавнего вхождения городов в число модных столиц мира и примененные методы трансформации их имиджа. Обязательным для рассмотрения должен быть опыт Парижа, Милана, Лондона, Барселоны, Берлина, Нью-Йорка, Токио, Стамбула, Сиднея, Гуанчжоу, Сеула, Шанхая, Бомбея», – отмечается в техзадании.

Разработка стратегии ведется в рамках приоритетного проекта Смольного «Санкт-Петербург – международный центр индустрии моды», утвержденного в 2018 году поручением губернатора Георгия Полтавченко.

Напомним, что «Фонтанка» еще два года назад рассказывала о планах Смольного превратить культурную столицу в столицу моды. Дизайнерам предлагалось шить из белорусских и ивановских тканей и доносить до Европы идею семейных и традиционных ценностей.