В Петербурге при мытье окон погиб промышленный альпинист

Как сообщили «Фонтанке» в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу, 27 июня тело рабочего нашли под окнами бизнес-центра на Новорощинской улице. В данный момент следователи работают на месте, проводится доследственная проверка.

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