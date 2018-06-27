В Петербурге при мытье окон погиб промышленный альпинист
В Московском районе Санкт-Петербурга насмерть разбился промышленный альпинист. Он работал на фасаде бизнес-центра «Собрание».
Как сообщили «Фонтанке» в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу, 27 июня тело рабочего нашли под окнами бизнес-центра на Новорощинской улице. В данный момент следователи работают на месте, проводится доследственная проверка.
Очевидец сообщает, что видел 22-летнего альпиниста со снаряжением.
Оперативный комментарий от бизнес-центра «Собрание» получить не удалось.