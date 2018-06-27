СМИ: Информатор WADA Родченков попытался свести счёты с жизнью

Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР, сообщает 27 июня RT.

По сообщению RT, такую информацию им сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, который подчеркнул, что она получена от его коллег из США по линии комитета. "Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — цитирует Telegram-канал RT Ионова.

По его словам, инцидент произошёл 19 июня. Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили в квартире сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения «911». Информатора WADA доставили в психоневрологическую клинику.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьёзных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — добавил Ионов.

Стоит упомянуть, что 9 февраля текущего года Родченков предстал в новом облике. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, по его собственному признанию, пошел на изменение внешности из-за страха за свою жизнь.

Родченков бежал в США в 2016 году. Ученый стал информатором WADA, рассказав о систематических нарушениях антидопинговых правил в России во время Олимпиады в Сочи, а также функционировании в стране допинг-системы. Показания Родченкова легли в основу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Ряд российских спортсменов лишились возможности участия в международных стартах из-за расследования агентства. 5 декабря 2014 от участия в Олимпиаде в Пхенчхане была отстранена сборная России. Отдельные спортсмены были допущены до Игр и выступали на соревнованиях в Южной Корее в нейтральном статусе.