В финской Котке можно будет совершить межпланетное путешествие

Необычный аттракцион появится в скором времени в Морском парке Екатерины города Котки. Его посетители смогут не просто гулять по дорожкам, а путешествовать между планетами Солнечной системы — притом без скафандров и даже космических кораблей. К следующей весне в парке должно появиться солнце и модели планет, вращающихся вокруг него. Причем сделано это будет в масштабе — чтобы люди смогли прочувствовать, сколь малы мы во Вселенной.

Только представьте себе: если солнце будет диаметром полметра, то некоторые планеты — например, Земля, — должны быть всего трех-четырехмиллиметровыми. Чтобы передать столь небольшой объем, по словам главного городского садовника Котки Хейкки Лааксонена, возможно, придется обозначать планеты просто в виде небольших отверстий в пластинах. А чтобы показать удаленность планет друг от друга и от Солнца, придется задействовать всю территорию парка — гуляя в поисках следующей планеты.

Инициатива создания «Садового планетария» принадлежит местным жителям, которые обратились в городское руководство с предложением и получили поддержку. Интересно, что идея уже использовалась в Швеции: роль Солнца там исполняет здание сферической формы – Эрикссон-Глоб, а планеты разбросаны по всему Стокгольму и даже ближайшим городам. Коткинская модель нашей Солнечной системы будет гораздо компактнее.

Реконструкция Морского парка Екатерины продолжается не один год. Раньше на его месте находился нефтеналивной порт, однако в 2004 году резервуары были перенесены, а почва — рекультивирована до самых скальных пород. Проект реконструкции парка обошелся в 1,8 миллиона евро. Как утверждают в администрации Котки, для бывших арендаторов этих площадей это был имиджевый проект. Сейчас парк продолжает развиваться: в частности, буквально с недели на неделю в нем появится новая уличная музыкальная площадка: пять барабанов и металлофон — они были заказаны специально для этого парка в Великобритании. Там же сейчас восстанавливают крепостную стену суворовского форта «Екатерина».