Йода и селфи с Чубаккой: чиновники Новокузнецка сняли странный клип ко Дню города

Мэр Новокузнецка вместе с командой чиновников креативно подготовился к юбилею города. Четырёхсотлетие родного города отметили в далёкой-далёкой галактике.

Видеопоздравление разместил в Instagram глава Центрального района города Николай Маслов 27 июня. В ролике он, глава города Сергей Кузнецов и другие чиновники местной администрации покоряют галактики в компании персонажей «Звёздных войн». В костюмах и при галстуках они бороздят космос, сражаются с ситхами и «побеждают невзгоды, катаклизмы и экологический кризис». В этом их команде помогает «мужество, смелость» и правый хук мэра.

Победу празднуют селфи с Чубаккой и концертом в космосе. Фоном служит композиция «Курс 400 взял, давай-давай» на мотив песни «Мама Люба» группы «Серебро».

В комментариях оригинальность оценили, но посоветовали поздравлять Новокузнецк ближе к Земле. К примеру, на улицах города. И тогда вместо космической саги получится киберпанк.