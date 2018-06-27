Молчание о подготовке теракта в Казанском соборе прокурор оценил в полгода принудительных работ

Кировский суд Петербурга провел прения по делу Алисхана Эсмурзиева, задержанного с помощью ЦРУ в период подготовки теракта в Казанском соборе. Подсудимому просят два года колонии.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на заседании 27 июня Эсмурзиев признал вину в хранении автомата и обсуждении теракта в Казанском. Самоподрыв, по версии следствия, готовил молодой петербуржец Ефимов, а Эсмурзиев был вовлечен в планы устроить взрыв на утренней службе 17 декабря, но в органы не сообщил.

За автомат прокурор Жуков просит Эсмурзиеву два года, за молчание – шесть месяцев принудительных работ. В итоговом наказании обвинитель предложил ограничиться двухлетним сроком в колонии общего режима.

Ранее еще один посетитель мечети Шамиль Омаргаджиев, тоже посвященный в планы Ефимова, получил 2,5 года.

Дело Ефимова расследуется.

В декабре 2017 года ЦРУ уведомило ФСБ о подготовке теракта в Петербурге. Владимир Путин поблагодарил за это Дональда Трампа.