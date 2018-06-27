Макаров: У нас с Полтавченко нет противостояния

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров отреагировал на выступление представителя ЗакСа в Смольном Михаила Бродского. Накануне он заявил о непонимании между депутатами и отдельными чиновниками.

«Первое, что я хотел бы сказать: я никогда не комментирую заявление своих коллег, не делаю им замечания. Но и никогда не ухожу от ответственности, за каждого из депутатов и их помощников я несу ответственность», – отметил Макаров на брифинге в Мариинском дворце 27 июня.

По словам главы парламента, с 14 декабря 2011 года ему постоянно задают вопрос о противостоянии правительства и ЗакСа.

«Никогда не было его. У нас могут быть разные точки зрения, но я хочу подчеркнуть: мы никогда не обсуждаем вопросы в публичном поле. Мы с Георгием Сергеевичем встречаемся почти каждый день, и между нами никогда не будет противостояния. Это было бы не по-офицерски», – добавил Макаров.

Он подчеркнул: "когда за тобой мегаполис, склоки устраивать нельзя". Тем не менее, по словам спикера, между депутатами и чиновниками случается напряжение, и это неизбежно, ведь парламент исполняет в том числе контрольную функцию.

Напомним, что представитель ЗакСа в правительстве города Михаил Бродский 26 июня выступил на заседании в Смольном. Свой комментарий он решил дать по вопросу проекта стратегии развития Петербурга до 2035 года. Бродский заявил, что депутаты постоянно испытывают проблемы с обеспечением депутатских приемных, а представители внутриполитического блока давят на избирательные комиссии. В ответ губернатор назвал выступление странным и заявил, что хотел бы о проблемах между ЗакСом и Смольным услышать лично от спикера парламента.