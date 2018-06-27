В Москве нашли копию «моста глупости». Сам же он не унимается

Практически копию петербургского «моста глупости» нашли в своём городе москвичи. В Интернете появились фотографии сложенной «Газели» (ровно так, как они складываются на Софийской улице в Петербурге) под железнодорожным мостом на улице с говорящим названием Складочная, недалеко от Савеловского вокзала. Об этом рассказывает канал 360.

Это не первая авария под мостом, но известность в Сети он получил именно благодаря «питерскому собрату по несчастью». Высота здесь 2,2 метра, что примерно на полметра ниже, чем «Газель» с тентом. Не хватает «воздуха над головой» и микроавтобусам. Перед мостом, как и в Петербурге, установлены два ограничителя в виде труб. Само место даже отсутствует на «Яндекс.Панорамах», отмечает телеканал, потому что автомобиль с фотокамерами не смог взять это препятствие.

Петербургский «мост глупости» – официально он называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице – стал поистине мировой знаменитостью после того, как у него появился канал в Твиттере, где идёт подсчёт случившихся здесь ДТП. Курьёзность этому продолжительному сюжету добавляет то, что на объекте висит растяжка с предупреждением в стиле Гэндальфа из «Властелина колец»: «Опасно! Низкий мост. «Газель» не пройдёт!» (пунктуация откорректирована). И это «предсказание» регулярно сбывается.

В самом начале лета петербургские чиновники предприняли целый ряд мер по снижению аварийности на данном участке. Это произошло после удивительного совпадения: в День города, 27 мая (ровно месяц назад), «мост глупости» отпраздновал собственный «юбилей» – 150 «жертв». Прежде чем мост «украсили» цепями и полосками, под ним успел застрять биотуалет. Вроде как 151-й «клиент», но сам @FoolsBridge его не занёс в список. 151-й, по его мнению, стала всё-таки «Газель» 21 июня.

Слабоумие и отвага!

151я Газель успешно преодолела все обновленные системы защиты и уткнулась в красивые полосочки на балке Моста Глупости! pic.twitter.com/SdmguNWKNc — Мост глупости (@FoolsBridge) 21 июня 2018 г.

У «моста глупости» много «братьев», правда, далеко не все становятся звёздами. С десяток «Фонтанка» насчитала в Петербурге. Вот, например, один из них.

Просто обычный пятничный вечер в Кудрово. pic.twitter.com/E8JzV6Pi7h — Мост глупости (@FoolsBridge) 22 июня 2018 г.

Есть такие и за границей.

Некоторые иностранные коллеги петербургских чиновников решают проблему весьма экстравагантными способами.