Экс-губернатор Белых доставлен в колонию под Рязанью

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань.

Об этом 27 июня агентству ТАСС сообщила его супруга Екатерина Белых.

"Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань", – сказала супруга Белых. Она не смогла уточнить, в какую именно колонию он доставлен.

25 июня стало известно о том, что бывшего чиновника отправили в колонию, но точное местонахождение её оставалось неизвестным. Предполагалось, что Белых окажется в местах лишения свободы в Подмосковье или в Кировской области, которой он руководил с 2009 года.

Напомним, что дело губернатора Кировский области началось в июне 2016 года, когда его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро. По версии следствия, Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. 1 февраля 2018 года вятский глава был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Белых подал апелляцию, однако в мае Московский городской суд ее отклонил и подтвердил приговор в восемь лет лишения свободы.