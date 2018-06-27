Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню

В Египте затеяли расследование причин провала команды с легендарным Мохамедом Салахом в составе

В Египте назревает скандал национального масштаба. Нация требует разобраться, почему сотни миллионов египетских фунтов пущены на ветер. Парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта затеял расследование причин позорного провала национальной сборной на чемпионате мира. Прокуратуру Египта к разбирательству на эту же тему подключили еще раньше. Египтяне, напомним, проиграли всем трем своим соперникам: Уругваю (со счетом 0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). И это притом, что в составе сборной играл Мохамед Салах — легенда футбола для всего мусульманского мира.

Расследование еще толком не началось, а в Египте поспешили назвать один из главных факторов неудачи: сборную разместили в Грозном, вдали от мест, где команда должна была встречаться с соперниками, к тому же вокруг футболистов все время происходили пышные светские мероприятия с участием главы республики Рамзана Кадырова.

Но есть нюанс. Все сборные за 100 дней до чемпионата выбрали себе тренировочные базы сами. Всего было 32 команды и 64 базы, представители команд совершили более 120 выездов, чтобы осмотреть будущие места дислокации. Так что у египтян были варианты. Кроме того, были команды, которые также предпочли города, где матчи чемпионата не проходят: Краснодар заняла сборная Испании, Анапу — сборная Дании, Геленджик – сборные Исландии и Швеции, Ессентуки – сборная Нигерии. Да, им было сравнительно недалеко добираться до Сочи. В Воронеже поселилась сборная Марокко, в Тольятти – сборная Швейцарии, в Калуге – сборная Сенегала. Тоже, в принципе, не крайние точки на карте. А вот египтяне выбрали Грозный.

В претензии, что это слишком далеко от стадионов, где проходили матчи, есть лишь доля истины. Перелет прямым рейсом из Грозного в Петербург занимает 3 часа, в Волгоград — 1 час, в Екатеринбург – 2 часа 40 минут.

Однако подкосить египтян могло и другое обстоятельство. Самый активный подготовительный период перед чемпионатом пришелся на священный для мусульман месяц Рамадан. В этот период, который продлился до 14 июня, мусульманам можно пить и принимать пищу только от заката до восхода солнца. То есть тренироваться — на пустой желудок. И хотя спортсменам объявили, что они сами могут решить, поститься или нет, никто не стал нарушать свои религиозные принципы. Диетологи сборной разработали для игроков специальное ночное меню с финиками и другими калорийными, но полезными продуктами. Тем не менее первый матч Египта с Уругваем пришелся буквально на следующий день после окончания Рамадана, второй, с Россией, состоялся через четыре дня.

Интересно, что ни одна из 32 сборных не выбрала местами своего размещения три города: Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург. В последних двух городах египтяне как раз играли. И если Екатеринбург объективно далеко от всех остальных городов чемпионата, то чем сборной страны фараонов не угодил Волгоград, не очень понятно.

Рамзан Кадыров, кстати, ответил на притязания египетской общественности лаконично: «Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются», – цитирует ТАСС слова Кадырова, сказанные на встрече с участниками блог-тура к 200-летию Грозного.

Особенно в Египте возмущаются по поводу торжественного ужина, на котором Мохамед Салах был объявлен почетным гражданином Чечни. Он прошел за два дня до последней игры с Саудовской Аравией, продуть которой было особенно обидно. После этого ужина британские и американские СМИ буквально растерзали футболиста Салаха за то, что он позабыл о «нарушениях прав человека в Чечне». Новостные ленты даже облетело сообщение о том, что Салах от расстройства собирается покинуть сборную и вообще уйти из футбола. Но позже эту новость опровергли представители сборной.

Что думают по поводу случившегося в Чечне сами футболисты, не известно. Но вряд ли их бы так же буквально носили на руках в каком-нибудь другом регионе.

Вполне возможно, что вопросы надо задавать египетскому оргкомитету, который занимался подготовкой участия сборной в мундиале. В частности, оказалось, что он допустил поездку на чемпионат члена Футбольной ассоциации Египта (ФАЕ) Магди Абдельгани. С именем этого человека связан скандал, который заставляет несколько иначе взглянуть на жизнь египетских футболистов. Его обвиняли в краже их футболок и трусов.