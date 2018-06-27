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27.06.2018 12:40

Советник Трампа ведет переговоры с Лавровым, потом поедет к Путину

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона проходят в Москве 27 июня.

Несколько минут назад кортеж автомобилей американской дипмиссии въехал на территорию Дома приемов МИД России. Встреча Лаврова и Болтона проходит в закрытом режиме, пресса не была аккредитована даже на протокольную часть, сообщает РИА Новости.

Также сегодня Болтон будет принят в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, основные контакты у советника Трампа по нацбезопасности пройдут в российском Совбезе. Также Болтон, по словам Пескова, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Вашингтоне, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне.

Накануне появилась информация о том, что Путин и Трамп могут провести саммит в Хельсинки.


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Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
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