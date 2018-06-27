Испания сократит сроки выдачи виз россиянам

Посольство Испании в России уже послезавтра сократит сроки выдачи туристических виз до четырех дней, сообщается в официальном аккаунте в социальной сети 27 июня.

"Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до 4 рабочих дней (вместо 5 рабочих дней в настоящее время)", — говорится в сообщении.

Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до 4 рабочих дней (вместо 5 рабочих дней в настоящее время). @blsintlservices @SpainInRussia https://t.co/8svd7TJ4ZF — España en Rusia (@EmbEspRusia) 26 июня 2018 г.

Испанию в 2017 году посетили 1,146 млн российских туристов, что на 14,1% больше, чем годом ранее, сообщал в начале года Национальный институт статистики страны.