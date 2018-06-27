Во Франции мясники просят защиты от веганов-террористов

Французские производители мяса пожаловались правительству на воинственных веганов, которые пытаются разрушить национальную культуру потребления. Мольбу о помощи вызвали полтора десятка нападений на магазины. Пока что веганы используют «антимясные» граффити и заливают фасады ненастоящей кровью, но торговцы предчувствуют погромы.

Как сообщает 27 июня ВВС, глава федерации производителей мяса Франции Жан-Франсуа Гиар в письме правительству назвал веганские атаки формой терроризма.

«Они сеют террор, добиваются исчезновения части французской культуры, они хотят навязать свой образ жизни и даже идеологию огромному количеству граждан», – считает Гиар.

Производители мяса, кроме просьбы о госпомощи, предлагают также запретить использование терминов «стейк», «филе», «бекон», «сосиска» для не содержащих мясо продуктов.

По статистике, во Франции к вегетарианцам и веганам относятся около трех процентов населения.

В январе 2015 года в Петербурге напали на мясной магазин, полиция задержала боевых веганов.