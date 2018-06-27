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Чемпионат мира по футболу 2014
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27.06.2018 12:26

«Месси, чао!»: тысячи болельщиков спели в шаттлах

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» подсчитало, сколько футбольных болельщиков воспользовались шаттлами вечером 26 июня и ночью 27-го, до и после матча Нигерия – Аргентина, – около 20 тысяч человек.

По шести маршрутам курсировали 128 автобусов-шаттлов, работали 85 сотрудников предприятия. Перевозка основной массы фанатов завершилась к 2 часам ночи. Автобусы S1, связывающие центр города и аэропорт, ходили до 5 часов утра. Сбоев и нештатных ситуаций зафиксировано не было.

Рейсы дополняло музыкальное сопровождение.

«Те, кто находился в салоне с многочисленными болельщиками сборной Аргентины, остались под впечатлением от несмолкающих песен и танцев южноамериканских гостей. Национальные мотивы звучали и в исполнении фанатов из Нигерии. А болельщикам из Бразилии в отсутствие своих географических соседей удалось спеть хит «Месси, чао!», – отмечает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Напомним, вчера поющих аргентинцев полиция снимала с окон дома на канале Грибоедова. «Массовое поМЕССИние сознания» журналисты отмечали по всему городу – смотрите посвящённый этому фоторепортаж «Фонтанки».


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Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
ГК «Эталон»
26.06.2018 17:10
Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще в одном банке
АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
pixabay.com
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