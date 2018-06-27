«Картонный болельщик» Хавьер попал в полицию после посиделок в баре Екатеринбурга

Знаменитый «картонный мексиканец» Хавьер, благодаря остроумным друзьям попавший на мундиаль в Россию, провел несколько часов в отделе полиции Екатеринбурга. Хавьер оказался там в ночь на 27 июня после посиделок в баре, пишет издание URA.RU.

Первоначальная версия событий гласила, что мексиканца, ставшего знаменитым из-за своей суровой подруги, забрали в полицию за дебош. Прибывшим к отделу журналистам сам «виновник торжества» поведал, что не буянил, а несколько переборщил со спиртными напитками и заблудился.

«Ночью я отдыхал в баре Duty Free, а когда вышел оттуда, потерял друзей и заблудился. Это было утро. Я прошел несколько кварталов и обратился к полицейским. Привезли в отделение, задали несколько вопросов и сейчас помогают найти друзей. Они были очень дружелюбно настроены», – рассказал URA.RU «картонный» болельщик.

Хавьер пообещал поведать о своих ночных приключениях девушке и заявил, что Мексика победит в предстоящем матче со сборной Швеции. Игра пройдет 27 июня на «Екатеринбург Арене». Начало в 17:00

Мексиканского болельщика Хавьера на весь мир прославили его друзья. Девушка не отпустила мужчину на чемпионат мира, и Хавьера в компании заменила его картонная копия в полный рост. На футболке красовалась надпись «моя старуха не пустила меня». Приятели всюду брали картонного друга с собой и не расставались с ним ни на минуту, выкладывая фотоотчеты о его путешествии в социальные сети. История попала в СМИ, после чего девушка Хавьера — Мануэла — скрепя сердце и под давлением общественного мнения все же отпустила его на мундиаль. Он присоединился к своей компании в Воронеже.