Еще
15:26 27.06.2018
Пришлите свою новость!
15:15
Смерть за рулём спровоцировала длинное ДТП на Московском шоссе
15:10
В Петербурге из-за трудностей перевода трое аргентинцев оказались «побитыми» полицией
15:06
Россия намерена продлить контрсанкции для США и Евросоюза
14:50
Премьер Словакии назвал антироссийские санкции бессмысленными
14:35
После драки мигрантов на Парнасе в отделы полиции доставили 30 человек
14:25
Участник подготовки к теракту в Казанском соборе получил два года
14:17
Новый полпред президента на Северном Кавказе - хороший знакомый Путина и Кадырова
14:08
Петербургские депутаты одобрили штрафы за курение в коммуналках и общежитиях
14:04
Сезон мотосмертей в разгаре: в Волхове «Ямаху» не пропустил муковоз
13:59
Финляндия ищет стартапы и специалистов в России
13:56
В Петербурге бывший банк РПЦ банкротит производителя узлов трамвайных путей
13:54
Йода и селфи с Чубаккой: чиновники Новокузнецка сняли странный клип ко Дню города
13:47
Смольный хочет сделать Петербург модной столицей, как Париж или Милан
13:43
В Петербурге при мытье окон погиб промышленный альпинист
13:36
СМИ: Информатор WADA Родченков попытался свести счёты с жизнью
13:26
В финской Котке можно будет совершить межпланетное путешествие
13:20
Хью Грант в компании русского миллиардера замечен в Петербурге
13:15
Молчание о подготовке теракта в Казанском соборе прокурор оценил в полгода принудительных работ
13:12
В Москве нашли копию «моста глупости». Сам же он не унимается
13:08
Макаров: У нас с Полтавченко нет противостояния
13:04
Экс-губернатор Белых доставлен в колонию под Рязанью
12:40
Советник Трампа ведет переговоры с Лавровым, потом поедет к Путину
12:31
Испания сократит сроки выдачи виз россиянам
12:28
Во Франции мясники просят защиты от веганов-террористов
12:26
«Месси, чао!»: тысячи болельщиков спели в шаттлах
12:20
Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии
12:16
Экономисты выяснили, сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста
12:13
«Картонный болельщик» Хавьер попал в полицию после посиделок в баре Екатеринбурга
12:05
Премьер Италии предложит ЕС отказаться от автоматического продления антироссийских санкций
11:55
Константин Богомолов расстается с МХТ «на высокой ноте»
11:54
Скауты "Барселоны" приедут на матч Испания - Россия смотреть Головина
11:38
«Кольт» в Минусинске одним автобусом опрокинул другой. 10 пострадавших
11:22
В Петербурге сожгли полтора центнера санкционки
11:08
СМИ назвали сумму хищений при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье
10:52
Самозанятым россиянам предложили давать по десять тысяч рублей на оплату налогов
10:48
«Лунный пёс» приглашает на «День милосердия»
10:40
Таксист выехал наперерез «Чижику» на Косыгина
10:26
Дочь Марадоны набросилась на СМИ, писавшие про состояние ее отца: Какая же отстойная ваша жизнь
10:13
Матильда впервые написала про развод со Шнуровым
09:59
Пятеро нигерийцев променяли матч с Аргентиной на попытку прорваться в Финляндию
09:44
«ВКонтакте» запускает платежную систему VK Pay
09:33
Московский банк из второй сотни лишился лицензии
09:16
В Петербурге два человека пытались провезти оружие на матч Аргентины с Нигерией
09:05
Марадона объяснил своё состояние в Петербурге болью в шее
08:51
Дания попытается задержать строительство газопровода «Северный поток — 2»
08:33
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола 24,6 тысячи евро
08:21
Мужчина в военной форме на конференции ОБСЕ заявил, что привозил взрывчатку для Сенцова
08:08
В Египте расследуют причастность Чечни к провалу сборной на ЧМ-2018
01:43
Марадоне стало лучше после помощи петербургской скорой
01:16
В “Эрарте” покажут “Возраст несогласия”
01:15
Марадону после победы Аргентины со стадиона забрала скорая
00:42
Вице-президент США Пенс сказал латиноамериканским мигрантам: Не приезжайте
00:30
Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть скульптуры Парфенона
00:05
Овощи в России дорожают быстрее европейских
26/06
Врач-рентгенолог проглядел пневмонию и получил штраф за смерть солдата
26/06
Марадону унесли с трибуны "Санкт-Петербург Арены"
26/06
НАТО одобрил новую стратегию по ВВС, без превосходства в воздухе
26/06
Алла Манилова получила новую должность в Минкульте
26/06
Исландия и Нигерия покидают мундиаль, Аргентина проходит дальше
26/06
В Петербурге выпустили «чемпионскую» партию «Боярышника»
26/06
Reuters: Путин и Трамп встретятся в Хельсинки
26/06
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа
26/06
ФИФА оштрафовала сотрудников сборной ФРГ за празднование гола
26/06
Марк Броновский снова задержан
26/06
Японская принцесса Аяко отреклась от титула ради любви
26/06
Дело разорившего логистическую компанию международного полицейского дошло до суда
26/06
СК: К гибели пассажиров на борту «Саратовских авиалиний» привели действия экипажа
26/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июня
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
27.06.2018 12:20

Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало включение волонтёрских организаций в список социально ориентированных НКО, которые могут получать поддержку городской администрации. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Понятие добровольческой, или волонтёрской деятельности только недавно было прописано в российском законодательстве. Теперь нам необходимо включить волонтёрские организации во все существующие механизмы государственной поддержки, в том числе и на уровне города», – сказал Александр Тетердинко, лидер фракции «Единая Россия» в ЗакСе.

Депутат предложил включить в закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» понятие «волонтёрская деятельность».

Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает такие меры поддержки социально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, консультации, имущественная, информационная и организационная поддержка, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03

В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
Setl City
16.05.2018 12:06

В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

В корпусе 5 ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
ПАО «Группа ЛСР»
15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии
«Лунный пёс» приглашает на «День милосердия»
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих
В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью
Джаз на крыше поможет «Ночлежке»
Зачем «Ночлежке» Москва?
Осталась только надежда на помощь посторонних людей
Даня мечтает встать на ноги
«Альцгеймер-кафе», как способ помощи
Помогите Даниле избавиться от опухоли
Верхом за здоровьем
«Громкий мир» пока ещё совсем тихий
Маленькому сердцу срочно нужна помощь
Жить без боли и слёз
А если это дислексия?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Массовое поМЕССИние сознания

Михаил Огнев/

Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон

Первый велосветофор в Петербурге заработал у залива

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.