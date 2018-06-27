Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало включение волонтёрских организаций в список социально ориентированных НКО, которые могут получать поддержку городской администрации. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Понятие добровольческой, или волонтёрской деятельности только недавно было прописано в российском законодательстве. Теперь нам необходимо включить волонтёрские организации во все существующие механизмы государственной поддержки, в том числе и на уровне города», – сказал Александр Тетердинко, лидер фракции «Единая Россия» в ЗакСе.

Депутат предложил включить в закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» понятие «волонтёрская деятельность».

Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает такие меры поддержки социально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, консультации, имущественная, информационная и организационная поддержка, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.