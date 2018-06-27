Премьер Италии предложит ЕС отказаться от автоматического продления антироссийских санкций

Продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически, заявил 27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью", — заявил он, выступая в нижней палате итальянского парламента.

Конте добавил, что Рим продолжит поддерживать россиян и итальянцев, у которых бизнес в России.

Экономические санкции ЕС в отношении РФ были введены вслед за антироссийскими санкциями США летом 2014 года после присоединения Крыма к РФ, начала боевых действий в Донбассе и крушения малайзийского лайнера МН17 под Донецком.

Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские меры, а Москва — ответные ограничения, более известные как "продуктовое эмбарго".

Стоит отметить, что ещё 5 июня Джузеппе Конте на выступлении в Сенате при утверждении парламентом состава кабинета министров заявил, что новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций.

«Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России, особенно тех, которые ударяют по российской экономике и гражданскому обществу», — сообщил он.

Конте тогда отметил, что Россия укрепила положение на международной арене, благодаря «разрешению геополитических кризисов», поэтому Италия будет ей полностью открыта.