Скауты "Барселоны" приедут на матч Испания - Россия смотреть Головина

Руководство "Барселоны" склоняется к варианту с приобретением полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает 27 июня El Mundo Deportivo.

Руководство самого известного футбольного клуба мира выбирает между 22-летним россиянином и Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма". По мнению менеджеров "Барселоны", Головин более доступен с финансовой точки зрения, поэтому его покупка в приоритете.

По данным источника издания, представители "Барселоны" просмотрят Головина в игре 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Ранее они уже посещали некоторые матчи ЦСКА в Лиге чемпионов для просмотра хавбека.

Головин был признан лучшим игроком стартового матча сборной России на мундиале против Саудовской Аравии. 14 июня в Лужниках россияне победили с разгромным счетом 5:0. Последний гол прямым ударом со штрафного на последней минуте добавленного времени забил Александр Головин. Он же поучаствовал практически во всех голевых комбинациях россиян.