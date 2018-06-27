Безопасность высокого класса

Жители проектов бизнес- и премиум-класса предъявляют к своему дому самые строгие требования, и одно из них — это высокий уровень безопасности. Чтобы обеспечить жителям спокойствие, строительные компании разрабатывают комплексные концепции и системы, предусматривающие все нюансы.

О безопасности высокого класса рассказывает «Петербургская Недвижимость». Рассмотрим, как выполнены современные требования безопасности в новом ЖК «Притяжение» от Setl City, который возводится на Выборгской набережной, недалеко от станции метро «Лесная».

Централизованные входные группы

Попасть на территорию «Притяжения» можно через три центральные входные группы — это отдельно стоящие одноэтажные здания, оформленные в стилистике всего проекта. Две из них расположены со стороны улицы Александра Матросова, одна — с Большого Сампсониевского проспекта. Такие входные группы обеспечивают единый стандарт контроля доступа, что не позволит попасть на территорию посторонним людям: в каждой точке входа расположена стойка ресепшна с консьержем и круглосуточный пост охраны. Гости могут в любой момент связаться с квартирой, в которую они направляются, и получить подтверждение, что их ожидают.

Дополнительной защитой и гарантией спокойствия станут парадные с видеодомофонной связью, оборудованные защищенным от непогоды тамбуром.

Петербургская недвижимость

Входные группы не только делают дом безопаснее — они создают дополнительный комфорт и уют. Светлые лобби, в оформлении которых сочетаются белые цвета и мраморные поверхности, комфортны для ожидания и встреч. Здесь можно получить заказ от курьера, или провести короткие переговоры без приглашения посетителя в квартиру. Главный художественный элемент входных групп — эффектная зеркальная стена с подсветкой — придает холлам особый стиль и очарование, а панорамные окна и высокие потолки создают ощущение простора.

Свой круг

Двор ЖК «Притяжение» — это безопасное и спокойное место, куда можно без опасений отпускать ребенка одного играть на площадку, где по вечерам можно гулять по пешеходной аллее в окружении зелени, отдыхать в тихой беседке, защищенной от непогоды, или проводить время развлекаясь игрой в настольный теннис или ростовые шахматы. Придомовая территория полностью закрыта от посторонних и огорожена забором высотой 1,8 метра. В нескольких корпусах предусмотрены коммерческие помещения, однако вход и выход в них будет организовывается только с внешней стороны, поэтому жители могут быть спокойны, что никто не пройдет к ним во двор через магазин или ресторан.

На территории проекта предусмотрен и собственный детский сад с игровыми площадками, рассчитанный на 200 малышей: его территория также будет огорожена.

Круглосуточный контроль

Периметр домов со стороны улицы и двора, центральные входные группы, парадные, лифты, детские площадки, холлы на первых этажах, а также территория паркингов в ЖК «Притяжение» оборудованы камерами круглосуточного наблюдения. За порядком следит служба охраны, которая просматривает трансляции на экранах, а информация с камер хранится в течение нескольких недель и, в случае необходимости, всегда будет доступна жителям.

pixabay.com

«Притяжение» — это один из многих проектов бизнес- и премиум-класса, которые компания Setl City реализует в Петербурге, применяя высокие стандарты качества и безопасности собственной разработки. Девелопер уже ввел в эксплуатацию ЖК Stockholm, ЖК Riverside на Ушаковской набережной, ЖК «Мироздание» в Петроградском районе и «Дом на Кирочной». В стадии активного строительства находятся ЖК «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове, ЖК «Москва» у площади Победы. Эксклюзивным брокером объектов компании выступает «Петербургская Недвижимость». Элитные проекты Setl City — это истинное воплощение роскоши, стиля, комфорта и безопасности высокого уровня.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations