«Кольт» в Минусинске одним автобусом опрокинул другой. 10 пострадавших

Серьёзное ДТП случилось утром 27 июня в городе Минусинске Красноярского края.

Как сообщает краевое ГУ МВД, по предварительной версии, водитель легкового автомобиля (по некоторым данным, Mitsubishi Colt), двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на перекрёсток не уступил дорогу двум рейсовым автобусам, и один из них опрокинулся. «НГС.Красноярск» пишет, что, уходя от столкновения с легковушкой, один маршрутный автобус врезался в другой. По информации местного издания «Среда 24», именно легковушка отбросила «ПАЗ» на другой автобус.

Видео: YouTube/Власть Труда

По информации полиции, пострадали восемь человек. Это только те, кто был доставлен в больницу (среди них двое детей), уточняет РБК со ссылкой на минздрав края. Всего же пострадавших десять: два человека отказались от госпитализации. Остальных восьмерых в больнице осмотрели и отправили лечиться амбулаторно.

Водитель легковушки был пьян: медицинское освидетельствование выявило у него в крови алкоголь в объёме 1,47 промилле, отмечается в сообщении главка.

Фотографии с места ДТП разместил отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минусинску на своей странице «ВКонтакте».

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.