В Петербурге сожгли полтора центнера санкционки

Магазин "Товары из Финляндии" своим говорящим названием привлек внимание надзорных органов. Санкционный товар, который привезли из соседней страны на продажу в Петербург, беспощадно уничтожили.

Как сообщила 26 июня пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, в результате проверки у торгового отдела, который продавал попадающие под эмбарго сыры и колбасы из европейских стран, конфисковали более полутора центнеров продукции.

Продукты ждала горькая судьба: 148 кг сыра и масла, произведенного в Финляндии, Дании и Голландии, а также 6 кг мяса и колбас из Финляндии, Италии и Германии отправили в высокотемпературную печь.

Подробнее об ограничениях на ввоз сыра и других продуктов в Россию.