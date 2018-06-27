«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в апарт-отеле М97

«Петербургская Недвижимость» объявляет о старте продаж апартаментов в новом проекте М97, который расположится в центральной части престижного Московского района, буквально в 3 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».

В здании высотой 11 этажей запроектировано 150 апартаментов различных планировок: от студий до двухкомнатных. Стильная архитектура и сдержанные цвета фасадов подчеркивают высокий статус проекта. Комплекс отличается высококачественным отельным сервисом: здесь предусмотрена консьерж-служба, прачечная, обслуживание в номерах, ремонт и трансфер. Профессиональная управляющая компания занимается всеми вопросами, связанными с бронированием номеров – что обеспечивает заполняемость отеля и лучшим образом отражается на рентабельности инвестиций.

В комплексе также запроектирован подземный отапливаемый паркинг на 24 машино-места, а безопасность и спокойствие обеспечит система видеонаблюдения. Кроме того, на первых этажах проекта разместится ресторан и магазин шаговой доступности.

Московский район отличается богатой и развитой инфраструктурой: в пешей доступности от апарт-отеля находится множество ресторанов, сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов. В 7-10 минутах езды располагается несколько крупных торговых комплексов. До центра города — 5 минут на транспорте, а до аэропорта Пулково – 15 минут.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Апарт-комплекс М97 – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://www.m97invest.ru/dokumenty