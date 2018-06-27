СМИ назвали сумму хищений при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье

При строительстве крупнейшей в России судостроительной верфи «Звезда» в Приморье были похищены не менее 7,5 миллиарда рублей. Об этом 27 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ"», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По словам источника, главным подозреваемым по уголовному делу о хищениях, которое расследуется с 2015 года, является бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игоря Борбот, который в 2014 году уехал в США. В 2016 году он был задержан американской иммиграционной службой за превышение срока пребывания в стране. Россия добивается его экстрадиции.

В США также задержали исполнительного директора холдинга «Владивосток девелопмент» Алексея Бойцова. Источник утверждает, что его уже депортировали в Россию и взяли под стражу. «Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи», — сказал собеседник агентства.

Судоверфь «Звезда» строится в Приморье с 2009 года на базе одноименного завода. Инвесторами проекта выступили «Роснефть», «Роснефтегаз» и Газпромбанк. Первая очередь верфи была запущена в 2016 году, вторую обещают запустить в 2020 году.