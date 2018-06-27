Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «B+»

Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.

«АО «Эталон ЛенСпецСМУ», являющееся ключевой операционной компанией Группы «Эталон», обладает значительным опытом выпуска публичных долговых инструментов и способно привлекать заемное финансирование на привлекательных условиях для российского девелоперского рынка. Тот факт, что агентство S&P Global Ratings в очередной раз подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «B+», свидетельствует о нашей устойчивой финансовой позиции, осмотрительном подходе к управлению кредитным портфелем и эффективном финансовом планировании», – прокомментировал подтверждение рейтинга Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский.

Главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко также отметил, что подтверждение рейтинга на высоком уровне среди российских публичных строительных компаний является важным событием для Группы.

«За последний год мы значительно снизили стоимость финансирования, последовательно оптимизируя структуру капитала и совершенствуя управление кредитным портфелем. Благодаря устойчивому росту спроса на недвижимость Группы «Эталон», Компания способна поддерживать показатель чистого долга на комфортном уровне. И это с учетом приобретения 4 высококлассных проектов в Петербурге и Москве в 2017 году, а также значительных дивидендных выплат в размере от 40% до 70% чистой прибыли по МСФО в соответствии с обновленной дивидендной политикой», – добавил Кирилл Багаченко.

Справка о ГК «Эталон»