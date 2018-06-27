Самозанятым россиянам предложили давать по десять тысяч рублей на оплату налогов
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предложил выдавать самозанятым гражданам 10 тысяч рублей налогового капитала при регистрации. Об этом 27 июня сообщает «Коммерсантъ».
В интервью изданию Мишустин заявил, что при предоставлении самозанятым налогового капитала на развитие сумма платежей к оплате может быть уменьшена на 25 процентов в год. Россияне, по его словам, смогут получать налоговый вычет в размере 1,5 процента от покупок у самозанятых, но не более 10 тысяч рублей в год.
Накануне в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ФНС предложил обкатать новый налог для самозанятых граждан в четырех регионах России с 1 января 2019 года. Пилотными регионами станут Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Предполагается, что ставка налога составит 3 процента при оказании услуг физическим лицам и 6 процентов — юридическим.
По итогам 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились только 595 человек. При этом только по оценкам «Опоры России» самозанятых граждан в России около 15-20 миллионов человек.