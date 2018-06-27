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27.06.2018 10:40

Таксист выехал наперерез «Чижику» на Косыгина

Частный трамвай «Чижик» утром 27 июня попал в аварию в Красногвардейском районе Петербурга.

На проспекте Косыгина на въезде в «карман», где автомобили пересекают выделенные трамвайные пути, столкнулись такси «Хёндэ Солярис» и трамвай. Судя по всему, никто не пострадал. Пробки на месте ДТП не наблюдается.

«Водитель из ближнего зарубежья сказал, что не заметил трамвай, поворачивая направо из второго ряда», – объясняет очевидец Денис в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Правоохранительные органы проверят эту версию.

Таксист выехал наперерез «Чижику» на Косыгина

Почти такое же ДТП случилось с «Чижиком» на проспекте Наставников 10 мая.  В марте «Чижик», причём один и тот же вагон, дважды попал в ДТП: 4 марта во время технической обкатки без пассажиров, а 12 марта уже с пассажирами.

1 марта началась техническая обкатка трамвая в Красногвардейском районе, 7 марта он вышел на маршрут с пассажирами, и в тот же день его обстреляли из пневматики.

Справка:

Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая в нем используется. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.

Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик – ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.


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