Таксист выехал наперерез «Чижику» на Косыгина

Частный трамвай «Чижик» утром 27 июня попал в аварию в Красногвардейском районе Петербурга.

На проспекте Косыгина на въезде в «карман», где автомобили пересекают выделенные трамвайные пути, столкнулись такси «Хёндэ Солярис» и трамвай. Судя по всему, никто не пострадал. Пробки на месте ДТП не наблюдается.

«Водитель из ближнего зарубежья сказал, что не заметил трамвай, поворачивая направо из второго ряда», – объясняет очевидец Денис в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Правоохранительные органы проверят эту версию.

Почти такое же ДТП случилось с «Чижиком» на проспекте Наставников 10 мая. В марте «Чижик», причём один и тот же вагон, дважды попал в ДТП: 4 марта во время технической обкатки без пассажиров, а 12 марта уже с пассажирами.

1 марта началась техническая обкатка трамвая в Красногвардейском районе, 7 марта он вышел на маршрут с пассажирами, и в тот же день его обстреляли из пневматики.