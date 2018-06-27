Дочь Марадоны набросилась на СМИ, писавшие про состояние ее отца: Какая же отстойная ваша жизнь

Дочь лучшего футболиста XX века Диего Марадоны Дальма раскритиковала публикации на тему состояния ее отца после матча Аргентины с Нигерией на стадионе «Санкт-Петербург». Недовольство Дальмы Марадоны вызвали сообщения о том, что проблемы со здоровьем экс-нападающего и экс-тренера сборной Аргентины были вызваны наркотиками.

«Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какая же отстойная ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!» – написала 27 июня Дальма Марадона в Твиттере.

Buena CA PO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la unica manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico! — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 27, 2018

Напомним, во время матча Аргентина – Нигерия Марадоне стало плохо прямо на трибунах арены «Санкт-Петербург». По словам, биографа легендарного футболиста Даниэля Аркуччи, причиной стали проблемы с давлением, которое стабилизировали медики петербургской скорой. Сам он позже объяснил случившееся болями в шее. Однако очевидцы и некоторые СМИ утверждают, что Марадона находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.

«Фонтанка» наблюдала за эмоциями лучшего футболиста XX века во время матча.

Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», где он выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.

Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.