Дочь Марадоны набросилась на СМИ, писавшие про состояние ее отца: Какая же отстойная ваша жизнь
Дочь лучшего футболиста XX века Диего Марадоны Дальма раскритиковала публикации на тему состояния ее отца после матча Аргентины с Нигерией на стадионе «Санкт-Петербург». Недовольство Дальмы Марадоны вызвали сообщения о том, что проблемы со здоровьем экс-нападающего и экс-тренера сборной Аргентины были вызваны наркотиками.
«Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какая же отстойная ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!» – написала 27 июня Дальма Марадона в Твиттере.
Buena CA PO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la unica manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico!— Dalma Maradona (@dalmaradona) June 27, 2018
Напомним, во время матча Аргентина – Нигерия Марадоне стало плохо прямо на трибунах арены «Санкт-Петербург». По словам, биографа легендарного футболиста Даниэля Аркуччи, причиной стали проблемы с давлением, которое стабилизировали медики петербургской скорой. Сам он позже объяснил случившееся болями в шее. Однако очевидцы и некоторые СМИ утверждают, что Марадона находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.
«Фонтанка» наблюдала за эмоциями лучшего футболиста XX века во время матча.
Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», где он выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.
Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.