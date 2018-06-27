Матильда впервые написала про развод со Шнуровым

Матильда Шнурова в обращении к «конспираторам, наблюдателям, исследователям, толкователям и доброжелателям» заявила, что «жизнь сложнее ленты новостей», и посоветовала не делать попыток разобраться в происходящем. Таким образом в своем аккаунте в Instagram 27 июня она впервые прокомментировала развод с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

«...Не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда», – написала Матильда и посоветовала всем жить своей жизнью (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Напомним, о разводе Сергея и Матильды Шнуровой стало известно в конце мая, об этом в своем Instagram написал сам Шнур. Позже он подтвердил, что инициатором разрыва отношений стала жена.

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