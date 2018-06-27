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27.06.2018 10:48

«Лунный пёс» приглашает на «День милосердия»

Петербургская группа «Лунный пес» и благотворительный фонд «Близкие Другие» приглашают петербуржцев на благотворительный концерт «День милосердия 5». Собранные средства будут направлены на поддержку молодых людей с тяжелой инвалидностью.

Благотворительный музыкальный проект «'День милосердия» появился в 2016 году благодаря усилиям петербургского музыканта и лидера группы «Лунный пёс» Антона Слона и молодежного центра «'Институт семьи». За два года прошло четыре концерта, на которых удалось собрать средства на лечение онкобольных детей.

Пятый концерт пройдет в поддержку людей с тяжелой инвалидностью, подопечных дома сопровождаемого проживания в поселке Раздолье Ленинградской области.

Концерт пройдет 1 июля в КДЦ «Красногвардейский» (в здании театра «БУФФ» на Шаумяна, 22). В нем примут участие Марина Капуро, Павел Колесник и группа «Август», Алексей Смирнов и группа «КАФЕ», Антон Слон и группа «Лунный пёс» и многие другие.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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