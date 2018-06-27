Пятеро нигерийцев променяли матч с Аргентиной на попытку прорваться в Финляндию

Пятеро нигерийцев пропустили матч своей сборной, рискнув вместо этого пробраться через границу в Суоми в поисках лучшей жизни. Граница оказалась неприступной.

Как стало известно "Фонтанке", вечером 25 июня в Выборгском районе Ленинградской области, у границы с Финляндией, правоохранительные органы задержали пятерых граждан Нигерии в возрасте от 26 до 48 лет.

В Россию группа африканцев приехала якобы на чемпионат мира, указав целью получения визы "спортивные связи". Но, как оказалось, футбольными болельщиками они на самом деле не являются.

Приехав через Москву в Петербург, компания не стала дожидаться решающего матча с Аргентиной 26 июня, а прямиком направилась в Выборг, откуда планировала лесом пересечь границу и оказаться, наконец, в Евросоюзе.

Однако мечтам обосноваться в европейской стране не суждено было сбыться. Теперь им грозит штраф в 7000 рублей за нарушение правил пребывания в России (18.8 КоАП) и выдворение из страны.

Аналогичный случай произошёл накануне. Пограничники поймали троих их соотечественников недалеко от Эстонии. Те приехали в Россию по Fan ID. До этого к границе с Евросоюзом пробивались болельщики из Марокко: двое – в Эстонию, четверо – в Финляндию. Как ранее писала "Фонтанка", в Финляндии несколько человек с паспортами болельщика уже запросили убежища. Подробнее об этом читайте в материале "Fan ID как пропуск беженца в Европу".