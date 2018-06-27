«ВКонтакте» запускает платежную систему VK Pay

Социальная сеть «ВКонтакте» 27 июня запускает интегрированную платежную платформу VK Pay. С помощью сервиса пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети.

Как рассказал РБК представитель «ВКонтакте», компания пока не будет взимать комиссию за платежи, но в будущем рассчитывает создать площадку электронной торговли с оборотом 100 млрд рублей в год. «Сейчас монетизация не является приоритетом. Нам важно создать продукт и масштабировать его на широкую аудиторию», — рассказал представитель социальной сети и добавил, что в случае успешного старта работы VK Pay, в дальнейшем компания может ввести комиссию или начать другим способом зарабатывать на сервисе.

Платежную систему интегрируют поэтапно. Первыми возможность совершать платежи получат владельцы сообществ. Предполагается, что услуга будет интересна малому и среднему бизнесу, которые используют соцсеть как основной канал продвижения.

В VK Pay действует ограничение на вывод наличных пользователями — лимит составляет 200 тысяч рублей в месяц, максимальная сумма транзакции — 60 тысяч рублей.