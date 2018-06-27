Московский банк из второй сотни лишился лицензии

Центробанк лишил лицензии московский коммерческий банк «Рублев», входящий во вторую сотню в банковской системе России. Сообщение опубликовано на сайте регулятора 27 июня.

В ЦБ объяснили свое решение нехваткой капитала, а также неисполнением федеральных законов.

«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств», — говорится сообщении ЦБ.

В банке назначена временная администрация.

«Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России.